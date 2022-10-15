Загалом у змаганнях беруть участь 20 команд. Груповий етап The International 2022 триватиме до 18 жовтня, а раунди плей-оф – до 30-го. Призовий фонд турніру – 16 мільйонів доларів.

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Учасники The International 2022

Як ми вже зазначили, українським командам цього року, на жаль, не вдалося пробитися на чемпіонат світу з Dota 2. Natus Vincere не змогли подолати кваліфікацію останнього шансу. Загалом на турнірі представлені 20 команд:

Evil Geniuses – США,

– США, OG – Європа,

– Європа, Gaimin Gladiators – Європа,

– Європа, Team Liquid – Нідерланди,

– Нідерланди, PSG.LGD – Китай,

– Китай, Royal Never Give Up – Китай,

– Китай, Hokori – Перу,

– Перу, Boom Esports – Індонезія,

– Індонезія, Soniqs – США,

– США, BetBoom Team – Росія,

– Росія, Team Secret – Європа,

– Європа, Fnatic – Велика Британія,

– Велика Британія, Team Spirit – Росія,

– Росія, Entity Esports – Індія,

– Індія, Thunder Awaken – Перу,

– Перу, beastcoast – Північна Америка,

– Північна Америка, Aster – Китай,

– Китай, Tundra Esports – Європа,

– Європа, Team SoloMid – США,

– США, Talon Esports – Тайвань.

До слова, українці представлені в обох російських командах. Такий собі принцип, що "кіберспорт – поза політикою". У Team Spirit – це два члени команди Ілля Мулярчук Yatoro та Мирослав Колпаков Mira. Натомість у BetBoom Team українцем є головний тренер команди Андрій Чіпенко Mag.

Російсько-український скандал на турнірі

Перед турніром спалахнув скандал через те, що українських коментаторів змушують працювати разом з російськими. На турнір щорічно відбирають команди з аналітиків, які висвітлюють подію різними мовами.

Цьогоріч для російськомовної трансляції зібрали 7 українців, одну білоруску та цілих 37 росіян. Ба більше, через закриття кордонів з Росією студію навіть перенесли з Осло в Казахстан – усе для зручності росіян.

Український коментатор Віталій Волочай скаржився, що українців змушують працювати з росіянами й не дозволяють собі зробити цілком українську зміну.

Людям, які отримали запрошення на The International дали простий вибір — або ти працюєш з цим усім "пулом неперевершених талантів", або ми тебе міняємо на ще одного росіянина. По суті це вибір без вибору, тому що або ти відмовляєшся від цілі всього свого життя і величезних коштів, які багатьом в часи війни є дійсно дуже важливими, або ти працюєш з людьми, про яких ви й так все знаєте,

– пояснив коментатор.

Для розуміння того, який відбірний сорт росіян взяли коментувати The International 2022, наведемо лише один простий приклад. Так, один з них Олексій Васильєв nongrata фактично продемонстрував свою прихильність російській війні проти України, намалювавши під час стріму літеру Z – один з символів російської агресії.

Втім, саме російська команда Team Spirit є минулорічним переможцем The International. Тож, схоже, оргіназатори просто керувалися давнім принципом: бізнес – перш за все. Чи морально це під час повномасштабної війни в центрі Європи у 21 столітті – питання риторичне.

Прогнози на The International 2022

На цьогорічному турнірі букмекери віддають перевагу китайській команді PSG.LGD. Коефіцієнт на неї коливається близько від 3.00.

На другому й третьому місцях розташувалися росіяни Team Spirit з коефіцієнтом 4.90 та європейська команда OG – близько 7.00. Найменші шанси на успіх прогнозують команді з Перу Hokori – 101.00.

Перед проведенням The International 2022 організатори також опитали фанатів, хто ж переможе на турнірі. Вони, як і букмекери, віддали очевидну перевагу PSG.LGD.

Оскільки NAVI не змогли пробитися на турнір, українські фанати Dota 2 зможуть просто насолодитися турніром, обираючи, хто їм ближче до душі.

Тому обирати, за кого вболівати на турнірі, можете самотужки. Це може бути будь-хто, крім, звісно, двох команд. Хоча в кожній з них і представлені українці.