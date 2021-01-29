The Last of Us Part II та WoW: Shadowlands: відомі номінанти ЛГБТ-премії GLAAD Media Awards
Відома ЛГБТ-організація GLAAD назвала список номінантів у категорії "Визначна відеогра". Цьогоріч розгорнеться серйозна боротьба за цю нагороду, але фаворитом вважається The Last of Us Part II.
Джерело: GLAAD
ЛГБТ-організація GLAAD назвала номінантів щорічної церемонії GLAAD Media Awards. Організатори цього шоу відмічають різноманітні види медіа за справедливе, точне та інклюзивне представлення ЛГБТК-людей.
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Цього року пройде вже 32 церемонія GLAAD Media Awards, а її організатори назвали 198 номінантів у 28 різноманітних категоріях. Судді будуть обирати найкращі фільми, музику, комікси, а також визначних для цієї сфери осіб. Також організатори церемонії назвали 10 відомих відеоігор, які будуть боротися за перемогу у номінації "Визначна відеогра". Переможців оголосять під час віртуальної церемонії, яка пройде у квітні.
Номінанти премії GLAAD Media Award у категорії "Визначна відеогра":
- Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)
- Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)
- Bugsnax (Young Horses)
- Hades (Supergiant Games)
- If Found… (Annapurna Interactive)
- Ikenfell (Humble Games)
- Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)
- The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)
- Tell Me Why (Xbox Game Studios)
- World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)
Минулого року тріумфатором у цій номінації стала відеогра The Outer Worlds, а у 2018 перемогу здобула гра The Elder Scrolls Online. Цікаво, що представники студії Naughty Dog вже встигли подякувати організаторам цієї премії, у твіттері вони написали:
Ми неймовірно схвильовані, бо дізналися, що The Last of Us Part II була номінована у категорії "Визначна відеогра" на 32 щорічній церемонії GLAAD Media Awards! Дякуємо GLAAD за це визнання.
The Last of Us Part IIВідеогра, розроблена студією Naughty Dog, яка вийшла у червні 2020 року ексклюзивно для PS4. У цій грі людство було уражене смертельним грибком, а більша частина населення вимерла чи перетворилася на зомбі. Події розгортаються через 5 років після пригод, які пережили протагоністи у першій частині. Головною героїнею знову стала Еллі, а Джоел виступає персонажем другого плану. Гра The Last of Us Part II отримала загальне визнання серед ігрової преси й геймерів, високі оцінки та безліч нагород.
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