The Last of Us Part II и WoW: Shadowlands: известны номинанты ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards
Известная ЛГБТ-организация GLAAD назвала список номинантов в категории "Выдающаяся видеоигра". В этом году развернется серьезная борьба за эту награду, но фаворитом считается The Last of Us Part II.
Источник: GLAAD
ЛГБТ-организация GLAAD назвала номинантов ежегодной церемонии GLAAD Media Awards. Организаторы этого шоу отмечают различные виды медиа за справедливое, точное и инклюзивное представление ЛГБТК-людей.
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В этом году пройдет уже 32 церемония GLAAD Media Awards, а ее организаторы назвали 198 номинантов в 28 различных категориях. Судьи будут выбирать лучшие фильмы, музыку, комиксы, а также выдающихся для этой сферы людей. Также организаторы церемонии назвали 10 известных видеоигр, которые будут бороться за победу в номинации "Выдающаяся видеоигра". Победителей объявят во время виртуальной церемонии, которая пройдет в апреле.
Номинанты премии GLAAD Media Award в категории "Выдающаяся видеоигра":
- Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)
- Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)
- Bugsnax (Young Horses)
- Hades (Supergiant Games)
- If Found… (Annapurna Interactive)
- Ikenfell (Humble Games)
- Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)
- The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)
- Tell Me Why (Xbox Game Studios)
- World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)
В прошлом году триумфатором в этой номинации стала видеоигра The Outer Worlds, а в 2018 победу одержала игра The Elder Scrolls Online. Интересно, что представители студии Naughty Dog уже успели поблагодарить организаторов этой премии, в твиттере они написали:
Мы невероятно взволнованы, потому что узнали, что The Last of Us Part II была номинирована в категории "Выдающаяся видеоигра" на 32 ежегодной церемонии GLAAD Media Awards! Спасибо GLAAD за это признание.
The Last of Us Part IIВидеоигра, разработанная студией Naughty Dog, которая вышла в июне 2020 года эксклюзивно для PS4. В этой игре человечество было поражено смертельным грибком, а большая часть населения вымерла или превратилась в зомби. События разворачиваются через 5 лет после приключений, которые пережили протагонисты в первой части. Главной героиней вновь стала Элли, а Джоэл выступает персонажем второго плана. Игра The Last of Us Part II получила всеобщее признание среди игровой прессы и геймеров, высокие оценки и множество наград.
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