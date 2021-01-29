Известная ЛГБТ-организация GLAAD назвала список номинантов в категории "Выдающаяся видеоигра". В этом году развернется серьезная борьба за эту награду, но фаворитом считается The Last of Us Part II.

Источник​: GLAAD

ЛГБТ-организация GLAAD назвала номинантов ежегодной церемонии GLAAD Media Awards. Организаторы этого шоу отмечают различные виды медиа за справедливое, точное и инклюзивное представление ЛГБТК-людей.

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В этом году пройдет уже 32 церемония GLAAD Media Awards, а ее организаторы назвали 198 номинантов в 28 различных категориях. Судьи будут выбирать лучшие фильмы, музыку, комиксы, а также выдающихся для этой сферы людей. Также организаторы церемонии назвали 10 известных видеоигр, которые будут бороться за победу в номинации "Выдающаяся видеоигра". Победителей объявят во время виртуальной церемонии, которая пройдет в апреле.

Номинанты премии GLAAD Media Award в категории "Выдающаяся видеоигра":

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)

Bugsnax (Young Horses)

Hades (Supergiant Games)

If Found… (Annapurna Interactive)

Ikenfell (Humble Games)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

Tell Me Why (Xbox Game Studios)

World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)

В прошлом году триумфатором в этой номинации стала видеоигра The Outer Worlds, а в 2018 победу одержала игра The Elder Scrolls Online. Интересно, что представители студии Naughty Dog уже успели поблагодарить организаторов этой премии, в твиттере они написали:

Мы невероятно взволнованы, потому что узнали, что The Last of Us Part II была номинирована в категории "Выдающаяся видеоигра" на 32 ежегодной церемонии GLAAD Media Awards! Спасибо GLAAD за это признание.

We're so incredibly thrilled to learn that The Last of Us Part II has been nominated for Outstanding Video Game at the 32nd Annual #GLAADAwards! Thank you to @GLAAD for this recognition. https://t.co/Hj7XaRcYss pic.twitter.com/TRwo0yJUmB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 28, 2021