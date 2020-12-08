Названі найкращі відеоігри 2020 року: версії від The Washington Post та The Game Awards
Редактори газети The Washington Post представили свою версію найкращих відеоігор 2020 року. Також вже відомо переможця у голосуванні користувачів на сайті The Game Awards.
Провідні видання продовжують відзначати найкращі відеоігри 2020 року. Газета The Washington Post найкращою грою року назвала Hades, а у голосуванні користувачів на сайті The Game Awards впевнену перемогу здобув проєкт Ghost of Tsushima.
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Версія The Washington Post
Редактори газети The Washington Post виділили 10 найкращих відеоігор цього року, які вийшли до 1 грудня. Редакція не стала розставляти ігри за місцями, а просто представила список, хоча найкращу вони виділили. На їх думку, відеогрою року став проєкт Hades.
Найкращі відеоігри 2020 року за версією The Washington Post:
- Hades
- Animal Crossing: New Horizons
- The Last of Us Part II
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ghost of Tsushima
- Streets of Rage 4
- Ori and the Will of the Wisps
- Call of Duty: Warzone
- Half-Life: Alyx
- Final Fantasy VII Remake
Також редакція The Washington Post назвала 5 відеоігор, на які варто звернути увагу. Лише у цей список потрапила дуже популярна гра Among Us.
Варті уваги за версією The Washington Post:
- If Found…
- Among Us
- Kentucky Route Zero
- Umurangi Generation
- Fall Guys: Ultimate Knockout
Загрей – головний герой найкращої гри 2020 року за версією The Washington Post / світлина з порталу 3DNews
Версія користувачів The Game Awards
На сайті The Game Awards завершилося голосування серед користувачів за найкращу відеогру 2020 року. Голосування проходило у три етапи, до фінального раунду потрапило лише 5 ігор. Найкращою грою року користувачі вибрали Ghost of Tsushima, майже 50% голосів. Hades за версією геймерів знаходиться лише на 3 сходинці.
Результати голосування користувачів за найкращу гру 2020 року на сайті The Game Awards:
- Ghost of Tsushima – 47%
- The Last of Us: Part II – 32%
- Hades – 11%
- DOOM Eternal – 7%
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 3%
Джін Сакаї – головний герой найкращої гри 2020 року за версією користувачів The Game Awards / світлина з порталу Wccftech
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