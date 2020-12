Редактори газети The Washington Post представили свою версію найкращих відеоігор 2020 року. Також вже відомо переможця у голосуванні користувачів на сайті The Game Awards.

Провідні видання продовжують відзначати найкращі відеоігри 2020 року. Газета The Washington Post найкращою грою року назвала Hades, а у голосуванні користувачів на сайті The Game Awards впевнену перемогу здобув проєкт Ghost of Tsushima.

Версія The Washington Post

Редактори газети The Washington Post виділили 10 найкращих відеоігор цього року, які вийшли до 1 грудня. Редакція не стала розставляти ігри за місцями, а просто представила список, хоча найкращу вони виділили. На їх думку, відеогрою року став проєкт Hades.

Hades – відеогра, у якій геймери керують Загреєм (син Аїда), який бореться з різноманітними персонажами з грецької міфології.

Найкращі відеоігри 2020 року за версією The Washington Post:

Hades

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

Streets of Rage 4

Ori and the Will of the Wisps

Call of Duty: Warzone

Half-Life: Alyx

Final Fantasy VII Remake

Також редакція The Washington Post назвала 5 відеоігор, на які варто звернути увагу. Лише у цей список потрапила дуже популярна гра Among Us.

Варті уваги за версією The Washington Post:

If Found…

Among Us

Kentucky Route Zero

Umurangi Generation

Fall Guys: Ultimate Knockout

Загрей – головний герой найкращої гри 2020 року за версією The Washington Post / світлина з порталу 3DNews

Версія користувачів The Game Awards

На сайті The Game Awards завершилося голосування серед користувачів за найкращу відеогру 2020 року. Голосування проходило у три етапи, до фінального раунду потрапило лише 5 ігор. Найкращою грою року користувачі вибрали Ghost of Tsushima, майже 50% голосів. Hades за версією геймерів знаходиться лише на 3 сходинці.

Ghost of Tsushima – відеогра, у якій розповідається про пригоди Джіна Сакаї, одного з останніх самураїв острова Цусіма під час першого монгольського вторгнення в Японію.

Результати голосування користувачів за найкращу гру 2020 року на сайті The Game Awards:

Ghost of Tsushima – 47% The Last of Us: Part II – 32% Hades – 11% DOOM Eternal – 7% Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 3%

Джін Сакаї – головний герой найкращої гри 2020 року за версією користувачів The Game Awards / світлина з порталу Wccftech