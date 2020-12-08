Названы лучшие видеоигры 2020 года: версии от The Washington Post и The Game Awards
Редакторы газеты The Washington Post представили свою версию лучших видеоигр 2020 года. Также уже известно победителя в голосовании пользователей на сайте The Game Awards.
Ведущие издания продолжают отмечать лучшие видеоигры 2020 года. Газета The Washington Post лучшей игрой года назвала Hades, а в голосовании пользователей на сайте The Game Awards уверенную победу одержал проект Ghost of Tsushima.
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Версия The Washington Post
Редакторы газеты The Washington Post выделили 10 лучших видеоигр этого года, которые вышли до 1 декабря. Редакция не стала расставлять игры по местам, а просто представила список, хотя лучшую они выделили. По их мнению, видеоигрой года стал проект Hades.
Лучшие видеоигры 2020 года по версии The Washington Post:
- Hades
- Animal Crossing: New Horizons
- The Last of Us Part II
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ghost of Tsushima
- Streets of Rage 4
- Ori and the Will of the Wisps
- Call of Duty: Warzone
- Half-Life: Alyx
- Final Fantasy VII Remake
Также редакция The Washington Post назвала 5 видеоигр, на которые стоит обратить внимание. Только в этот список попала очень популярная игра Among Us.
Заслуживают внимания по версии The Washington Post:
- If Found…
- Among Us
- Kentucky Route Zero
- Umurangi Generation
- Fall Guys: Ultimate Knockout
Загрей – главный герой лучшей игры 2020 года по версии The Washington Post / фотография с портала 3DNews
Версия пользователей The Game Awards
На сайте The Game Awards завершилось голосование среди пользователей за лучшую видеоигру 2020 года. Голосование проходило в три этапа, в финальный раунд попало 5 игр. Лучшей игрой года пользователи выбрали Ghost of Tsushima, почти 50% голосов. Hades по версии геймеров находится только на 3 строчке.
Результаты голосования пользователей за лучшую игру 2020 году на сайте The Game Awards:
- Ghost of Tsushima – 47%
- The Last of Us: Part II – 32%
- Hades – 11%
- DOOM Eternal – 7%
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 3%
Джин Сакаи – главный герой лучшей игры 2020 года по версии пользователей The Game Awards / фотография с портала Wccftech
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