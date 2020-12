Редакторы газеты The Washington Post представили свою версию лучших видеоигр 2020 года. Также уже известно победителя в голосовании пользователей на сайте The Game Awards.

Ведущие издания продолжают отмечать лучшие видеоигры 2020 года. Газета The Washington Post лучшей игрой года назвала Hades, а в голосовании пользователей на сайте The Game Awards уверенную победу одержал проект Ghost of Tsushima.

Интересно 10 самых богатых украинских киберспортсменов: рейтинг

Версия The Washington Post

Редакторы газеты The Washington Post выделили 10 лучших видеоигр этого года, которые вышли до 1 декабря. Редакция не стала расставлять игры по местам, а просто представила список, хотя лучшую они выделили. По их мнению, видеоигрой года стал проект Hades.

Hades – видеоигра, в которой геймеры управляют Загреем (сын Аида), который борется с различными персонажами из греческой мифологии.

Лучшие видеоигры 2020 года по версии The Washington Post:

Hades

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima

Streets of Rage 4

Ori and the Will of the Wisps

Call of Duty: Warzone

Half-Life: Alyx

Final Fantasy VII Remake

Также редакция The Washington Post назвала 5 видеоигр, на которые стоит обратить внимание. Только в этот список попала очень популярная игра Among Us.

Заслуживают внимания по версии The Washington Post:

If Found…

Among Us

Kentucky Route Zero

Umurangi Generation

Fall Guys: Ultimate Knockout

Загрей – главный герой лучшей игры 2020 года по версии The Washington Post / фотография с портала 3DNews

Версия пользователей The Game Awards

На сайте The Game Awards завершилось голосование среди пользователей за лучшую видеоигру 2020 года. Голосование проходило в три этапа, в финальный раунд попало 5 игр. Лучшей игрой года пользователи выбрали Ghost of Tsushima, почти 50% голосов. Hades по версии геймеров находится только на 3 строчке.

Ghost of Tsushima – видеоигра, в которой рассказывается о приключениях Джина Сакаи, одного из последних самураев острова Цусима во время первого монгольского вторжения в Японию.

Результаты голосования пользователей за лучшую игру 2020 году на сайте The Game Awards:

Ghost of Tsushima – 47% The Last of Us: Part II – 32% Hades – 11% DOOM Eternal – 7% Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 3%

Джин Сакаи – главный герой лучшей игры 2020 года по версии пользователей The Game Awards / фотография с портала Wccftech