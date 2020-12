Киберспортивные соревнования находятся на пике популярности, а профессиональные геймеры зарабатывают миллионы благодаря призовым и спонсорским контрактам. Кто из наших соотечественников получил наибольшее призовых в карьере – в материале.

Ни для кого не секрет, что в сфере киберспорта крутятся огромные средства. По-настоящему классные игроки по различным дисциплинам могут стать миллионерами, занимаясь любимым делом, которое для других людей является простым хобби. С помощью данных портала esportsearnings, Games24 предлагает вашему вниманию рейтинг самых богатых украинских киберспортсменов.

Следует отметить, что рейтинг не учитывает, сколько спортсмены зарабатывают на спонсорских контрактах, стримах и иной деятельности. Также не учитывается зарплата в командах и отчисления клубам из призовых, потому что чаще всего эти данные держатся в тайне. Таким образом, цифры могут несколько отличаться от реальных.

10. Александр "DkPhobos" Кучеря

DkPhobos в роли аналитика / изображение liquipedia

Возраст: 31 год

31 год Место в мировом рейтинге: 324

324 Призовые: $383 241

$383 241 Игровая дисциплина: Dota, Dota 2

В период с 2007 по 2009 год играл в малоизвестных командах Wolker Gaming и DTS, а потом и вовсе закончил карьеру, поскольку в то время киберспорт не казался ему перспективным направлением. В мир киберспорта вернулся уже в 2014, став членом команды NVMI.

В период с 2015 по 2016 год играл в основном составе Virtus.pro. Вместе с ними одержал победу на турнире ASUS ROG DreamLeague Season 3 и вошел в топ 6 на The International 2015. Однако уже через год DkPhobos покинул коллектив. С тех пор успел поиграть в составе Polarity и Team Spirit. Сейчас работает аналитиком и комментатором.

9. Глеб "Funn1k" Липатников

Funn1k на буткемпе / изображение cq

Возраст: 28 лет

28 лет Место в мировом рейтинге: 299

299 Призовые: $416 215

$416 215 Игровая дисциплина: Dota, Dota 2

Заявил о себе в 2012 году, когда выступал на The International 2012 в составе команды Darer. После турнира коллектив распался, а Funn1k присоединился к Team Empire. С его помощью команда стала второй по силе в СНГ. В 2013 Funn1k перешел в NAVI. Вместе с "рожденными побеждать" стал серебряным призером The International 2013. Но в дальнейшем выступления состава ухудшились и в 2015 году команду распустили. После этого Funn1k успел поиграть в составе Team Empire, Team Spirit, LQ и других. Последней командой украинца был коллектив Hell Raisers.

8. Александр "ХВОСТ" Дашкевич

ХВОСТ в студии аналитики / изображение sport-express

Возраст: 29 лет

29 лет Место в мировом рейтинге: 165

165 Призовые: $662 208

$662 208 Игровая дисциплина: Dota, Dota 2

Еще один бывший представитель Natus Vincere. Выступать за NAVI Дашкевич начал в 2010 году и стал одним из тех, кто сделал украинский коллектив всемирно известным. После победы в The International входил в топ лучших игроков Dota 2 в мире. В течение карьеры успел также поиграть в Team Empire и Team Spirit. В 2017 году стал тренером "рожденных побеждать". На этом посту Дашкевич не смог преодолеть затянувшийся кризис команды и Natus Vincere снова не прошли квалификацию The International. Сейчас Александра иногда можно встретить в рядах аналитиков на трансляциях крупных турниров.

7. Александр "s1mple" Костылев

Сосредоточеный s1mple / изображение zikurat.media

Возраст: 23 года

23 года Место в мировом рейтинге: 162

162 Призовые: $672 988

$672 988 Игровая дисциплина: CS: GO

Начал свою карьеру в 2013 году, играя за украинскую команду LAN DODGERS. Затем побывал в Courage Gaming, Amazing Gaming и некоторых других менее заметных коллективах. В середине сентября 2014 Александр присоединился к своей первой серьезной команде – Hell Raisers, откуда уже через пять месяцев перешел в dAT Team. Затем было подписание контракта с FlipSid3 Tactics. Из-за внутренних проблем в июле 2015 года s1mple покинул команду и сообщил, что берет паузу. Однако она оказалась недолгой, и уже через несколько дней игрок вернулся в составе команды Evolution, а затем перешел в коллектив Evolution. Dark, который просуществовал всего месяц. Поиграв еще немного в команде Worst Players, Александр стал помогать своим бывшим командам, играя запасным сначала в HellRaisers, а затем в FlipSid3 Tactics.

s1mple после победы в ESL One Cologne 2018 / изображение hltv

В январе 2016 года s1mple официально присоединился к североамериканской команде Team Liquid, с которой попал в топ 8 на MLG Major Championship: Columbus, а на ESL One: Cologne 2016 вывел команду на второе место. Именно его игра во многом способствовала успехам коллектива. Уже в августе того же года Александр вернулся на родину и подписал контракт с Natus Vincere. Вместе с "рожденными побеждать" выиграл несколько крупных турниров и заработал звание лучшего игрока в мире в 2018 году, а в 2019 в соответствующем рейтинге занял 2 место. В 2020 году Костылев снова борется за первую строчку с французским игроком ZyWoO.

6. Иоанн "Edward" Сухарев

Pistol King за работой / изображение cq

Возраст: 32 года

32 года Место в мировом рейтинге: 146

146 Призовые: $719 174

$719 174 Игровая дисциплина: CS 1.6, CS: GO

Без преувеличений легенда коллектива NAVI. Карьеру начал еще в CS 1.6 в 2001-2002 годах и быстро вошел в число перспективных игроков. С 2004 по 2008 был участником команды pro100 вместе с Zeus. Затем произошел переход в стан Virtus.pro. Но уже в 2009 году на полгода вернулся в pro100. Следующей командой стала NAVI, с которой Edward в период с 2009 по 2012 выиграл четыре Чемпионата мира и стал стабильно входить в топ лучших игроков планеты.

В 2013, через полгода после перехода в дисциплину CS; GO, присоединился к команде Astana Dragons, но в том же году вернулся в NAVI с которыми выиграл еще несколько крупных турниров и продолжал выступать за коллектив до 2019 года. Принадлежа "рожденным побеждать" некоторое время играл за коллектив WinStrike на правах аренды, сейчас является полноценным членом молодой команды Selectah !.

5. Даниил "Zeus" Тесленко

Zeus приветствует фанатов на LAN турнире / изображение hltv

Возраст: 33 года

33 года Место в мировом рейтинге: 130

130 Призовые: $792 385

$792 385 Игровая дисциплина: CS 1.6, CS: GO

Еще одна легенда NAVI и один из лучших капитанов в истории CS 1.6 и CS: GO. Единственный игрок из СНГ, который завоевал награды во всех знаковых турнирах по CS 1.6 и CS: GO. Увлекся Counter-Strike еще в 2001 году. Через три года стал членом команды pro100. В 2007 году она распалась и Zeus два года успешно выступал за Virtus.pro. В 2009 году Zeus стал капитаном NAVI с которой выиграл четыре Чемпионаты мира и получил всемирное признание в качестве капитана.

Даниил продолжал выступления за украинскую команду до 2016 года. Покинув "рожденных побеждать" он стал капитаном Gambit Esports. Вместе с ним команда сенсационно выиграла турнир PGL 2017 Krakow Major Championship. В том же году Zeus вернулся в NAVI с которыми снова начал выигрывать престижные турниры. В 2019 году закончил профессиональную карьеру игрока. Недавно открыл кибер-арену в Харькове и выпустил автобиографическую книгу, активно ведет собственный YouTube канал.

4. Даниил "Dendi" Ишутин

Dendi / изображение estnn

Возраст: 30 лет

30 лет Место в мировом рейтинге: 126

126 Призовые: $806 570

$806 570 Игровая дисциплина: Dota, Dota 2

Один из самых популярных игроков в мире. Начал карьеру в 2007 году в коллективе WG. В 2008 присоединился к одной из лучших команд того времени – Kingsurf.int. Однако настоящая популярность ждала Dendi в DTS, в которой с небольшим перерывом он играл с осени 2008 до конца 2010 года.

С декабря 2010 года началась новая эра карьеры Dendi – он переквалифицируется с Dota на Dota 2 и подписывает контракт с Natus Vincere, где довольно быстро становится своего рода визитной карточкой коллектива. За годы в NAVI Dendi стал чемпионом The International 2011 и вицечемпионом 2012 и 2013 годов, семикратным чемпионом Staraladder, двукратным Чемпионом ESWC, не говоря уже о множестве онлайн-турниров различного уровня. И все это за 2011-2014 годы.

Весной 2014 года, проблемы внутри коллектива привели к ухудшению результатов. На The International 2014 "рожденные побеждать" смогли добраться только до 7-8 места, а в 2015 году и вовсе оказались в конце таблицы – на 13-16 месте. Изменения состава и поиск капитана не помогали. 16 октября 2015 организация распустила состав полностью. Сейчас Даниил выступает за собственноручно созданный коллектив B8.

3. Илья "Lil" Ильюк

Lil на одном из турниров / изображение estnn

Возраст: 24 года

24 года Место в мировом рейтинге: 102

102 Призовые: $917 449

$917 449 Игровая дисциплина: Dota 2

Начал киберспортивных карьеру в 2014 году. Четыре года с небольшими перерывами выступал за российскую команду Virtus.pro. В ее составе стал победителем ряда международных турниров. В 2018 году перешел в состав NAVI. После поражения в открытой квалификации The International 2018 СЕО Natus Vincere Евгений Золотарев решил полностью обновить состав команды. Илья "Lil" Ильюк вошел в число игроков, которые покинули коллектив. После этого играл в нескольких небольших коллективах, в том числе в собственноручно созданной команде – Odium, что переводится как "ненависть". Сейчас выступает за команду HellRaisers.

2. Роман "Resolut1on" Фоминок

Роман Resolut1on Фоминок на турнире / изображение zikurat.media

Возраст: 24 года

24 года Место в мировом рейтинге: 55

55 Призовые: $1 459 970

$1 459 970 Игровая дисциплина: Dota 2

Известность пришла к игроку в первой же профессиональной команде ICCup, куда он пришел весной 2013 года. Тогда игроки неожиданно для многих дошли до финала на StarLadder StarSeries Season 6. С августа по октябрь 2013 Роман пробовал свои силы в Virtus.pro, но покинул команду, перейдя в RoX.KIS. Там он тоже долго не задержался. В ноябре Team Empire пригласили Resolut1on заменить ветерана своей команды – Scandal. Роман не только прекрасно чувствовал себя на мид-линии, но и часто брал на себя роль капитана. Resolut1on прошел с командой огонь, воду и медные трубы. Дважды побывал на The International, но оба раза Team Empire не оправдали ожиданий.

По началу 2016 года Роман принял нетипичное для СНГ-игроков решение – перешел в американскую команду Digital Chaos. На The International 2016 Digital Chaos были в роли аутсайдера, но сенсационно завоевали 2 место. В июне 2017 пятерку подписала молодая организация Planet Odd, но повторить прошлогодний успех команда не смогла. Следующий сезон Роман начал в рядах OG, и этот сезон был одним из худших, как для игрока, так и для команды. Resolut1on покинул коллектив в марте 2018 года, с тех пор короткое время играл в таких коллективах как VGJ.Storm, Forward Gaming и J.Storm. С сентября 2019 выступал в составе Virtus.Pro, сейчас без команды.

1. Владимир "No[o]ne" Миненко

Самый богатый украинский киберспортсмен No[o]ne / изображение weplay

Возраст: 23 года

23 года Место в мировом рейтинге: 50

50 Призовые: $1 616 823

$1 616 823 Игровая дисциплина: Dota 2

Первое время играл в полупрофессиональных миксах. Наиболее известные из них – Ursastroithram и BUHLO. С последними Владимиру даже удалось пробиться на Star Ladder Star Series Season 11. На команду обратила внимание организация Vega Squadron и 20 ноября 2014 с игроками были заключены контракты. В Vega No[o]ne смог раскрыть свой талант на миде. Даже когда в команде происходили изменения в пользу более известных игроков, на роль No[o]ne никто не претендовал. В составе своей первой профессиональной команды игрок стал чемпионом ESL One New York 2015 года, а также побывал на The International 2015, где Vega не смогли выиграть матч на Wild Card, проиграв будущим вице-чемпионам из Китая CDEC.

С 2016 года выступал за коллектив Virtus.Pro. В их составе стал победителем ряда турниров – BTS Europe # 4, The Summit 6, The Summit 7 Mr, Cat Invitational Europe, ESL One Hamburg 2017, ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major и других. В 2018 году No[o]ne стал самым ценным игроком ESL One Birmingham 2018. После спада игры коллектива в 2020 покинул организацию, пока без команды.