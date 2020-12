Кіберспортивні змагання знаходяться на піку популярності, а професійні геймери заробляють мільйони завдяки призовим і спонсорським контрактам. Хто з наших співвітчизників отримав найбільше призових в кар'єрі – у матеріалі.

Ні для кого не секрет, що у сфері кіберспорту крутяться шалені кошти. По-справжньому класні гравці з різних дисциплін можуть стати мільйонерами, займаючись улюбленою справою, яка для інших людей є простим хобі. З допомогою даних порталу esportsearnings, Games24 пропонує вашій увазі рейтинг найбагатших українських кіберспортсменів.

Слід зазначити, що рейтинг не враховує, скільки спортсмени заробляють на спонсорських контрактах, стрімах та іншій діяльності. Також до уваги не береться зарплата в командах і відрахування клубам з призових, тому що частіше за все ці дані тримаються в таємниці. Таким чином, цифри можуть дещо відрізнятися від реальних.

10. Олександр "DkPhobos" Кучеря

DkPhobos в ролі аналітика / зображення liquipedia

Вік: 31 рік

31 рік Місце у світовому рейтингу: 324

324 Призові: $383 241

$383 241 Ігрова дисципліна: Dota, Dota 2

У період з 2007 до 2009 року грав у маловідомих командах Wolker Gaming і DTS, а опісля і зовсім закінчив кар'єру, оскільки у той час кіберспорт не видався йому перспективним напрямком. До кіберспорту повернувся вже аж у 2014, ставши членом команди NVMI.

У період з 2015 по 2016 рік грав в основному складі Virtus.pro. Разом з ними здобув перемогу на турнірі ASUS ROG DreamLeague Season 3 та увійшов в топ 6 на The International 2015. Проте вже через рік DkPhobos покинув колектив. Відтоді встиг пограти у складі Polarity і Team Spirit. Наразі працює аналітиком та коментатором.

9. Гліб "Funn1k" Ліпатніков

Funn1k на буткемпі / зображення cq

Вік: 28 років

28 років Місце у світовому рейтингу: 299

299 Призові: $416 215

$416 215 Ігрова дисципліна: Dota, Dota 2

Заявив про себе у 2012 році, коли виступав на The International 2012 у складі команди Darer. Після турніру колектив розпався, а Funn1k приєднався до Team Empire. З його допомогою команда стала другою за силою в СНД. У 2013 Funn1k перейшов в NAVI. Разом з "народженими перемагати" став срібним призером The International 2013. Але надалі виступи складу погіршилися і у 2015 році команду розпустили. Після цього Funn1k встиг пограти у складі Team Empire, Team Spirit, LQ та інших. Останньою командою українця був колектив Hell Raisers.

8. Олександр "ХВОСТ" Дашкевич

ХВОСТ в студії аналітики / зображення sport-express

Вік: 29 років

29 років Місце у світовому рейтингу: 165

165 Призові: $662 208

$662 208 Ігрова дисципліна: Dota, Dota 2

Ще один колишній представник Natus Vincere. Виступати за NAVI Дашкевич почав у 2010 році та став одним з тих хто зробив український колектив всесвітньо відомим. Після перемоги в The International входив в топ кращих гравців Dota 2 у світі. Протягом кар'єри встиг також пограти у Team Empire та Team Spirit. У 2017 році став тренером "народжених перемагати". На цій посаді Дашкевич не зміг подолати тривалу кризу команди й Natus Vincere знову не пройшли кваліфікацію The International. Зараз Олександра іноді можна зустріти в рядах аналітиків на трансляціях великих турнірів.

7. Олександр "s1mple" Костилєв

Зосереджений s1mple / зображення zikurat.media

Вік: 23 роки

23 роки Місце у світовому рейтингу: 162

162 Призові: $672 988

$672 988 Ігрова дисципліна: CS: GO

Почав свою кар'єру у 2013 році, граючи за українську команду LAN DODGERS. Потім побував в Courage Gaming, Amazing Gaming і деяких інших менш помітних колективах. В середині вересня 2014 Олександр приєднався до своєї першої серйозної команди – Hell Raisers, звідки вже через п'ять місяців перейшов в dAT Team. Потім було підписання контракту з FlipSid3 Tactics. Через внутрішні проблеми у липні 2015 року s1mple покинув команду і повідомив, що бере паузу. Однак вона виявилась недовгою, і вже через кілька днів гравець повернувся в складі команди Evolution, а потім перейшов в колектив Evolution. Dark, який проіснував лише місяць. Погравши ще трохи в команді Worst Players, Олександр став допомагати своїм колишнім командам, граючи запасним спочатку за HellRaisers, а потім за FlipSid3 Tactics.

s1mple після виграшу ESL One Cologne 2018 / зображення hltv

У січні 2016 року s1mple офіційно приєднався до північноамериканської команди Team Liquid, з якою потрапив в топ 8 на MLG Major Championship: Columbus, а на ESL One: Cologne 2016 вивів команду на друге місце. Саме його гра багато в чому сприяла успіхам колективу. А вже у серпні того ж року Олександр повернувся на батьківщину і підписав контракт з Natus Vincere. Разом з "народженими перемагати" виграв кілька великих турнірів та заробив звання кращого гравця у світі у 2018 році, а у 2019 у відповідному рейтингу посів 2 місце. У 2020 році Костилєв знову бореться за першу сходинку з французьким гравцем ZyWoO.

6. Іоанн "Edward" Сухарєв

Pistol King за роботою / зображення cq

Вік: 32 роки

32 роки Місце у світовому рейтингу: 146

146 Призові: $719 174

$719 174 Ігрова дисципліна: CS 1.6, CS: GO

Без перебільшень легенда колективу NAVI. Кар'єру почав ще у CS 1.6 у 2001-2002 роках і швидко увійшов в число перспективних гравців. З 2004 по 2008 був учасником команди pro100 разом з Zeus. Потім відбувся перехід в стан Virtus.pro. Але вже у 2009 році на пів року повернувся в pro100. Наступною командою стала NAVI, з якою Edward в період з 2009 по 2012 виграв чотири Чемпіонати світу і став стабільно входити в топ найкращих гравців планети.

У 2013, через пів року після переходу в дисципліну CS; GO, приєднався до команди Astana Dragons, але в тому ж році повернувся назад в NAVI з якими виграв ще кілька великих турнірів та продовжував виступати за колектив аж до 2019 року. Належачи "народженим перемагати" деякий час грав за колектив WinStrike на правах оренди, наразі є повноцінним членом молодої команди Selectah!.

5. Данило "Zeus" Тесленко

Zeus вітає фанатів на LAN турнірі / зображення hltv

Вік: 33 роки

33 роки Місце у світовому рейтингу: 130

130 Призові: $792 385

$792 385 Ігрова дисципліна: CS 1.6, CS: GO

Ще одна легенда NAVI та один з найкращих капітанів в історії CS 1.6 та CS: GO. Єдиний гравець з СНД, який завоював нагороди в усіх знакових турнірах з CS 1.6 та CS: GO. Захопився Counter-Strike ще у 2001 році. Через три роки став членом команди pro100. У 2007 році вона розпалася і Zeus два роки успішно виступав за Virtus.pro. У 2009 році Zeus став капітаном NAVI з якою виграв чотири Чемпіонати світу та здобув всесвітнє визнання у ролі капітана.

Данило продовжував виступи за українську команду аж до 2016 року. Покинувши "народжених перемагати" він став капітаном Gambit Esports. Разом з ним команда сенсаційно виграла турнір PGL 2017 Krakow Major Championship. У тому ж році Zeus повернувся в NAVI з якими знову почав вигравати престижні турніри. У 2019 році закінчив професійну кар'єру гравця. Нещодавно відкрив кібер-арену в Харкові та випустив автобіографічну книгу, активно веде власний YouTube канал.

4. Данило "Dendi" Ішутін

Dendi / зображення estnn

Вік: 30 років

30 років Місце у світовому рейтингу: 126

126 Призові: $806 570

$806 570 Ігрова дисципліна: Dota, Dota 2

Один з найпопулярніших гравців у світі. Розпочав кар'єру у 2007 році у колективі WG. У 2008 приєднався до однієї з кращих команд того часу – Kingsurf.int. Однак справжня популярність чекала Dendi в DTS, в якій з невеликою перервою він грав з осені 2008 до кінця 2010 року.

З грудня 2010 року почалася нова ера кар'єри Dendi – він перекваліфіковується з Dota на Dota 2 і підписує контракт з Natus Vincere, де досить швидко стає свого роду візитною карткою колективу. За роки в NAVI Dendi став чемпіоном The International 2011 і віцечемпіоном 2012 і 2013 років, семикратним чемпіоном Staraladder, дворазовим Чемпіоном ESWC, не кажучи вже про безліч онлайн-турнірів різного рівня. І все це за 2011-2014 роки.

Навесні 2014 року, проблеми всередині колективу призвели до погіршення результатів. На The International 2014 "народжені перемагати" змогли дістатися лише до 7-8 місця, а у 2015 році і зовсім опинилися у кінці таблиці – на 13-16 місці. Зміни складу і пошук капітана не допомагали. 16 жовтня 2015 року організація розпустила склад повністю. Наразі Данило виступає за власноруч створений колектив B8.

3. Ілля "Lil" Іллюк

Lil на одному з турнірів / зображення estnn

Вік: 24 роки

24 роки Місце у світовому рейтингу: 102

102 Призові: $917 449

$917 449 Ігрова дисципліна: Dota 2

Почав кіберспортивну кар'єру в 2014 році. Чотири роки з невеликими перервами виступав за російську команду Virtus.pro. В її складі став переможцем ряду міжнародних турнірів. У 2018 році перейшов до складу NAVI. Після поразки у відкритій кваліфікації The International 2018 СЕО Natus Vincere Євген Золотарьов вирішив повністю оновити склад команди. Ілля "Lil" Іллюк увійшов в число гравців, які покинули колектив. Після цього грав у кількох невеликих колективах, в тому числі у власноруч створеній команді – Odium, що перекладається як "ненависть". Зараз виступає за команду HellRaisers.

2. Роман "Resolut1on" Фомінок

Роман Resolut1on Фомінок на турнірі / зображення zikurat.media

Вік: 24 роки

24 роки Місце у світовому рейтингу: 55

55 Призові: $1 459 970

$1 459 970 Ігрова дисципліна: Dota 2

Популярність прийшла до гравця в першій же професійній команді ICCup, куди він прийшов навесні 2013 року. Тоді гравці несподівано для багатьох дійшли до фіналу на StarLadder StarSeries Season 6. З серпня по жовтень 2013 року Роман пробував свої сили в Virtus.pro, але покинув команду, перейшовши в RoX.KIS. Там він теж довго не затримався. У листопаді Team Empire запросили Resolut1on замінити ветерана своєї команди – Scandal. Роман не тільки чудово почував себе на мід-лінії, але й часто брав на себе роль капітана. Resolut1on пройшов з командою вогонь, воду і мідні труби. Двічі побував на The International, але обидва рази Team Empire не виправдала очікувань.

На початку 2016 року Роман прийняв нетипове для СНД-гравців рішення – перейшов в американську команду Digital Chaos. На The International 2016 Digital Chaos потрапили в ролі аутсайдера, але сенсаційно здобули 2 місце. У червні 2017 року п'ятірку підписала молода організація Planet Odd, але повторити минулорічний успіх команда не змогла. Наступний сезон Роман розпочав в рядах OG, і цей сезон був одним з найгірших, як для гравця, так і для команди. Resolut1on покинув колектив в березні 2018 року, відтоді короткий час грав в таких колективах як VGJ.Storm, Forward Gaming та J.Storm. З вересня 2019 року виступав у складі Virtus.Pro, зараз без команди.

1. Володимир "No[o]ne" Міненко

Найбагатший український кіберспортсмен No[o]ne / зображення weplay

Вік: 23 роки

23 роки Місце у світовому рейтингу: 50

50 Призові: $1 616 823

$1 616 823 Ігрова дисципліна: Dota 2

Перший час грав в напівпрофесійних міксах. Найбільш відомі з них – Ursastroithram і BUHLO. З останніми Володимиру навіть вдалося пробитися на Star Ladder Star Series Season 11. На команду звернула увагу організація Vega Squadron і 20 листопада 2014 року із гравцями були укладені контракти. У Vega No[o]ne зміг розкрити свій талант на міду. Навіть коли в команді відбувалися зміни на користь більш відомих гравців, на роль No[o]ne ніхто не претендував. У складі своєї першої професійної команди гравець став чемпіоном ESL One New York 2015 року, а також побував на The International 2015, де Vega не змогли виграти матч на Wild Card, програвши майбутнім Віце-чемпіонам з Китаю CDEC.

З 2016 року виступав за колектив Virtus.Pro. У їх складі став переможцем ряду турнірів – BTS Europe #4, The Summit 6, The Summit 7 Mr, Cat Invitational Europe, ESL One Hamburg 2017, ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major та інших. У 2018 році No[o]ne став найціннішим гравцем ESL One Birmingham 2018. Після спаду гри колективу у 2020 покинув організацію, наразі без команди.