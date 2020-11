Відомий портал The Ringer назвав 25 найкращих відеоігор на минуле покоління консолей. У цей топ потрапили такі відомі проєкти як: The Witcher 3, God of War та Red Dead Redemption 2.

Авторитетний портал The Ringer обрав 25 найкращих проєктів, які виходили на минуле покоління консолей. Враховувалися лише ігри, які вийшли за останні сім років на Xbox One чи PS4. Цікаво Визначені найпопулярніші персонажі відеоігор: результати вас здивують Найкращі відеоігри на минуле покоління консолей за версією The Ringer: Red Dead Redemption 2 God of War Marvel's Spider-Man The Last of Us: Part II The Witcher 3: Wild Hunt Rocket League Uncharted 4: A Thief's End Ghost of Tsushima Overwatch Horizon Zero Dawn Firewatch Titanfall 2 What Remains of Edith Finch Hollow Knight Death Stranding Final Fantasy VII Remake Metal Gear Solid V: Phantom Pain Nioh Batman: Arkham Knight Persona 5 Inside Moss Stardew Valley Celeste NBA 2K17 Red Dead Redemption 2 на першій сходинці, бо Rockstar ідеально передала у цій грі атмосферу вестерну. На думку журналістів, цей проєкт встановив нові та високі стандарти для відеоігор з відкритим світом. God of War на другому місці, бо для гри не виходило доповнень та відсутній мультиплеєр. А так у цій відеогрі відзначають чудовий сюжет та атмосферу. Marvel's Spider-Man хвалять за прекрасно відтворений Нью-Йорк та за варіативність проходження. У випадку The Last of Us: Part II відзначають, що хоч це не типова сучасна гра з відкритим світом, але у своєму жанрі вона найкраща зараз. The Witcher 3: Wild Hunt називають проєктом, який змінив представлення про відкритий світ у відеоіграх. Цю гру від CD Projekt хвалять за прекрасний сюжет, неймовірну кількість цікавих діалогів та чудову атмосферу. Red Dead Redemption 2 – найкраща гра на минуле покоління консолей за версією The Ringer / світлина з порталу Rockstar Games Red Dead Redemption 2 Пригодницька відеогра, яка була розроблена та видана компанією Rockstar. Це друга частина у цій серії, події якої відбуваються на початку 20 століття у вигаданій місцевості на території США. Головним героєм став Артур Морган, який намагається вижити у суворому бандитському світі. Red Dead Redemption 2 стала однією з найуспішніших відеоігор в історії та отримала чималу кількість нагород.