Авторитетный портал The Ringer выбрал 25 лучших проектов, которые выходили на прошлое поколение консолей. Учитывались только игры, которые вышли за последние семь лет на Xbox One или PS4. Интересно Определены самые популярные персонажи видеоигр: результаты вас удивят Лучшие видеоигры на прошлое поколение консолей по версии The Ringer: Red Dead Redemption 2 God of War Marvel's Spider-Man The Last of Us: Part II The Witcher 3: Wild Hunt Rocket League Uncharted 4: A Thief's End Ghost of Tsushima Overwatch Horizon Zero Dawn Firewatch Titanfall 2 What Remains of Edith Finch Hollow Knight Death Stranding Final Fantasy VII Remake Metal Gear Solid V: Phantom Pain Nioh Batman: Arkham Knight Persona 5 Inside Moss Stardew Valley Celeste NBA 2K17 Red Dead Redemption 2 на первой строчке, потому что Rockstar идеально передала в этой игре атмосферу вестерна. По мнению журналистов, этот проект установил новые и высокие стандарты для видеоигр с открытым миром. God of War на втором месте, потому что для игры не выходили дополнения и отсутствует мультиплеер. А так в этой видеоигре отмечают замечательный сюжет и атмосферу. Marvel's Spider-Man хвалят за прекрасно воссозданный Нью-Йорк и за вариативность прохождения. В случае The Last of Us: Part II отмечают, что хоть это не типичная современная игра с открытым миром, но в своем жанре она лучшая сейчас. The Witcher 3: Wild Hunt называют проектом, который изменил представление об открытом мире в видеоиграх. Эту игру от CD Projekt хвалят за прекрасный сюжет, невероятное количество интересных диалогов и прекрасную атмосферу. Red Dead Redemption 2 – лучшая игра на прошлое поколение консолей по версии The Ringer / фотография с портала Rockstar Games Red Dead Redemption 2 Приключенческая видеоигра, которая была разработана и издана компанией Rockstar. Это вторая часть в этой серии, события которой происходят в начале 20 века в вымышленной местности на территории США. Главным героем стал Артур Морган, который пытается выжить в суровом бандитском мире. Red Dead Redemption 2 стала одной из самых успешных видеоигр в истории и получила большое количество наград.