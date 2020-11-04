Британський журнал EDGE назвав найкращі ігри останніх семи років. До їх топу не потрапила чимала кількість успішних проєктів

У цьому місяці виходить нове покоління консолей, тому британський журнал EDGE вирішив скласти топ найкращих ігор, що виходили за останні сім років.

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До топу могли потрапити ігри, що виходили на: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR та мобільних пристроях. До цього списку увійшло 12 ігор, які журналісти не розставляли за місцями.

Сам топ виглядає таким чином:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption II

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

До топу не потрапила чимала кількість дуже популярних проєктів: The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Uncharted 4: A Thief’s End та багато інших.

The Witcher 3: Wild Hunt Гра від польської студії CD Projekt RED, що вийшла у травні 2015 року. Відьмак 3 отримав безліч нагород та став культовою грою, у яку продовжують грати й нині.

Перший номер британського журналу EDGE був надрукований у жовтні 1993. За весь час свого існування максимальну оцінку (10 балів) від цього часопису отримало лише 22 відеогри.