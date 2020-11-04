The Witcher 3 та God of War не в топі: британські журналісти назвали найкращі ігри
Британський журнал EDGE назвав найкращі ігри останніх семи років. До їх топу не потрапила чимала кількість успішних проєктів
У цьому місяці виходить нове покоління консолей, тому британський журнал EDGE вирішив скласти топ найкращих ігор, що виходили за останні сім років.
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До топу могли потрапити ігри, що виходили на: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR та мобільних пристроях. До цього списку увійшло 12 ігор, які журналісти не розставляли за місцями.
Сам топ виглядає таким чином:
- Bloodborne
- Inside
- Outer Wilds
- Overwatch
- Red Dead Redemption II
- Return of the Obra Dinn
- Super Mario Odyssey
- The Last Guardian
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Titanfall 2
- Undertale
- What Remains of Edith Finch
До топу не потрапила чимала кількість дуже популярних проєктів: The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Uncharted 4: A Thief’s End та багато інших.
The Witcher 3: Wild HuntГра від польської студії CD Projekt RED, що вийшла у травні 2015 року. Відьмак 3 отримав безліч нагород та став культовою грою, у яку продовжують грати й нині.
Перший номер британського журналу EDGE був надрукований у жовтні 1993. За весь час свого існування максимальну оцінку (10 балів) від цього часопису отримало лише 22 відеогри.
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