Британский журнал EDGE назвал лучшие игры последних семи лет. В их топ не попало немалое количество успешных проектов

В этом месяце выходит новое поколение консолей, поэтому британский журнал EDGE решил составить топ лучших игр, выходивших за последние семь лет.

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В топ могли попасть игры, выходившие на: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR и мобильных устройствах. В этот список вошло 12 игр, которые журналисты не расставляли по местам.

Сам топ выглядит следующим образом:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption II

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

В топ не попало немалое количество очень популярных проектов: The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Uncharted 4: A Thief's End и многие другие.

The Witcher 3: Wild Hunt Игра от польской студии CD Projekt RED, вышедшая в мае 2015 года. Ведьмак 3 получил множество наград и стал культовой игрой, в которую продолжают играть и сейчас.

Первый номер британского журнала EDGE был напечатан в октябре 1993. За все время своего существования максимальную оценку (10 баллов) от этого издания получило лишь 22 видеоигры.