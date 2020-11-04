The Witcher 3 и God of War не в топе: британские журналисты назвали лучшие игры
Британский журнал EDGE назвал лучшие игры последних семи лет. В их топ не попало немалое количество успешных проектов
В этом месяце выходит новое поколение консолей, поэтому британский журнал EDGE решил составить топ лучших игр, выходивших за последние семь лет.
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В топ могли попасть игры, выходившие на: PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch, VR и мобильных устройствах. В этот список вошло 12 игр, которые журналисты не расставляли по местам.
Сам топ выглядит следующим образом:
- Bloodborne
- Inside
- Outer Wilds
- Overwatch
- Red Dead Redemption II
- Return of the Obra Dinn
- Super Mario Odyssey
- The Last Guardian
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Titanfall 2
- Undertale
- What Remains of Edith Finch
В топ не попало немалое количество очень популярных проектов: The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Uncharted 4: A Thief's End и многие другие.
The Witcher 3: Wild HuntИгра от польской студии CD Projekt RED, вышедшая в мае 2015 года. Ведьмак 3 получил множество наград и стал культовой игрой, в которую продолжают играть и сейчас.
Первый номер британского журнала EDGE был напечатан в октябре 1993. За все время своего существования максимальную оценку (10 баллов) от этого издания получило лишь 22 видеоигры.
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