Автори каналу Digital Dreams запустили відеогру The Witcher 3: Wild Hunt у 8K на відеокарті GeForce RTX 3090. Також вони вирішили підняти якість графіки у цій грі за допомогою модифікацій.

Ми вже розповідали вам про ентузіастів з ютуб-каналу Digital Dreams, які запускають відеоігри на флагманських відеокартах, а також намагаються повністю розкрити їх графічний потенціал. Цього разу вони вирішили осучаснити вигляд популярної відеогри The Witcher 3: Wild Hunt.

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Одразу зазначимо, що автори цього каналу вже не вперше намагаються показати максимум цієї відеогри, а також вже випробовували різноманітні графічні збірки. Цього разу вони оновили деякі модифікації й показали The Witcher 3 у роздільній здатності 8K на флагманській GeForce RTX 3090. Цю модель сміливо можна називати однією із найкращих на ринку відеокарт, але вона й коштує понад 60 тисяч гривень.

Зрозуміло, що для початку ентузіасти виставили максимально можливі налаштування графіки. Потім вони використали чимало класичних модифікацій, які підвищують якість текстур та роблять їх більш деталізованими. Також ця збірка не обійшлася без спеціальних фільтрів із назвою ReShade. Варто зазначити, що більшість модів все ж таки були направлені на зміну системи освітлення у The Witcher 3: Wild Hunt. Подібні модифікації імітують ефект глобального освітлення у реальному часі, який створює технологія трасування променів.

Про повноцінний фотореалізм дуже важко говорити у цьому випадку, хоча гра стала виглядати набагато краще. Можливо, це вже максимум цієї відеогри, а без допомоги CD Projekt RED вже не обійтися. Зазначимо, що розробники планують оновити The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового покоління та PC. Гру чекають візуальні та технічні покращення, а вихід цієї версії заплановано на 2021 рік.

Якщо вас зацікавила збірка цих ентузіастів, то всі потрібні посилання можна знайти в описі до цього відео. Щоправда, з такою кількістю модифікацій грати може бути дуже непросто, бо кількість кадрів у секунду навряд чи вас вразить. Проте, можна знайти та використати щось цікаве й з цієї збірки, бо не обов'язково ж перевантажувати свою гру такою кількістю модифікацій.

The Witcher 3: Wild Hunt на відеокарті GeForce RTX 3090 – відео