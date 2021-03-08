Авторы канала Digital Dreams запустили видеоигру The Witcher 3: Wild Hunt в 8K на видеокарте GeForce RTX 3090. Также они решили поднять качество графики в этой игре с помощью модификаций.

Мы уже рассказывали вам о энтузиастах с ютуб-канала Digital Dreams, которые запускают видеоигры на флагманских видеокартах, а также пытаются полностью раскрыть их графический потенциал. На этот раз они решили осовременить вид популярной видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt.

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Сразу отметим, что авторы этого канала уже не впервые пытаются показать максимум этой видеоигры, а также уже испытывали различные графические сборки. На этот раз они обновили некоторые модификации и показали The Witcher 3 в разрешении 8K на флагманской GeForce RTX 3090. Эту модель смело можно называть одной из лучших на рынке видеокарт, но она и стоит более 60 тысяч гривен.

Понятно, что для начала энтузиасты выставили максимально возможные настройки графики. Затем они использовали немало классических модификаций, которые повышают качество текстур и делают их более детализированными. Также эта сборка не обошлась без специальных фильтров под названием ReShade. Стоит отметить, что большинство модов все же были направлены на изменение системы освещения в The Witcher 3: Wild Hunt. Подобные модификации имитируют эффект глобального освещения в реальном времени, который создает технология трассировки лучей.

О полноценном фотореализме очень трудно говорить в этом случае, хотя игра стала выглядеть намного лучше. Возможно, это уже максимум этой видеоигры, а без помощи CD Projekt RED уже не обойтись. Отметим, что разработчики планируют обновить The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения и PC. Игру ждут визуальные и технические улучшения, а выход этой версии запланирован на 2021 год.

Если вас заинтересовала сборка этих энтузиастов, то все необходимые ссылки можно найти в описании к этому видео. Правда, с таким количеством модификаций играть может быть очень непросто, потому что количество кадров в секунду вряд ли вас впечатлит. Однако, можно найти и использовать что-то интересное и из этой сборки, потому что не обязательно же перегружать свою игру таким количеством модификаций.

The Witcher 3: Wild Hunt на видеокарте GeForce RTX 3090 – видео