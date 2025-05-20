The Witcher 3: Wild Hunt святкує десятиріччя з дня виходу

Минуло десять років з моменту виходу The Witcher 3: Wild Hunt — гри, яка змінила уявлення про жанр RPG та стала візитівкою студії CD Projekt RED. До визначної річниці гри пригадуємо її вплив на індустрію, ключові особливості та розглядаємо плани розробників на майбутнє.

Десятиліття культової гри

19 травня 2015 року світ побачив The Witcher 3: Wild Hunt. Ця дата відзначила поворотний момент для студії CD Projekt RED і залишила значний слід в історії відеоігор. Навіть через десять років гра лишається орієнтиром і прикладом як для фанатів серії, так і для шанувальників фентезійного жанру загалом, пише 24 Канал.

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Через майже чотири роки після тріумфу Skyrim, The Witcher 3 запропонував дещо інший підхід до RPG. Замість акценту на вільній "пісочниці" та створенні власного персонажа, гра зосередилася на потужному, сюжетно-орієнтованому досвіді з неймовірною історією. Розширення, такі як Hearts of Stone та Blood & Wine, ще глибше розширили оповідь.

Гра дозволила гравцям приймати значущі рішення, що дійсно впливали на сюжет, формуючи різні кінцівки. Це поєднувалося з прекрасно візуалізованим світом, захопливим ґеймплеєм (як бойовим, так і детективним) та чудовим музичним супроводом. За десятиліття, що минуло, мало які ігри змогли досягти подібного рівня. Багато хто вважає, що серед фентезійних проєктів останніх десяти років лише Baldur's Gate 3 вдалося досягти подібних революційних висот.

Розробники з CD Projekt RED згадують день релізу з особливими емоціями. Асоційований ігровий директор Павел Сасько поділився, що попри великі надії, він не думав, що успіх буде настільки значним. Він підкреслив, що мистецтво не існує без аудиторії, і фанати є важливою частиною цієї історії. Генеральний директор Міхал Новаковський згадує виснаження, тривогу за оцінки та реакцію гравців, але перший рейтинг 10/10 від GameSpot дав зрозуміти, що студія досягла справжнього успіху. Він жартівливо каже, що після цих оцінок далі все було "як у тумані".

На честь десятиліття CD Projekt RED влаштовує святкування. Були представлені нові артоб'єкти, вийшов пам'ятний трейлер, що демонструє ключові моменти гри, а розробники ділилися своїми спогадами у соціальних мережах. Також анонсовано концерти в Бостоні та Познані, присвячені музиці та візуальному стилю гри. У рамках святкувань гра та всі її доповнення доступні зі знижками на всіх платформах.

Дивіться святковий трейлер The Witcher 3: Wild Hunt — 10th Anniversary Trailer: відео

Дивлячись у майбутнє, Павел Сасько висловив бажання знову зробити фанатів гордими та схвильованими, "захопити блискавку в пляшку" та подарувати спогади на все життя з майбутніми проєктами студії, зокрема The Witcher 4, який вже знаходиться в розробці.