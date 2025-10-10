"Холодці" стали офіційним ексклюзивним партнером із коментування Thunderpick World Championship 2025 українською мовою, розповідає 24 Канал із посиланням на інстаграм студії. Для ринку це помітний переломний момент: у сегменті великих івентів останні роки домінував Maincast, а тепер з'являється сильний альтернативний майданчик.

Дивіться також 5 невеликих, але цікавих турнірів із CS 2 у жовтні, на які ви зазвичай не звертаєте уваги

Для "Холодців" це перший турнір рівня ТІР‑1,5, і студія під цей старт зібрала помітний склад кастерів та аналітиків. Очікується, що трансляції матимуть повноцінний студійний формат, аналітичні передматчеві та післяматчеві обговорення, живий темп і новий тон подачі українською.

Окрему увагу студія приділяє якісній локалізації CS2‑сленгу, роботі з глядацькою взаємодією та адаптації ефіру під прайм‑тайм аудиторії. Для фанатів NAVI та української сцени це шанс отримати новий стандарт контенту без "прокладок" російськомовного продакшну і з чітким фокусом на сучасний контекст.

Favbet продовжує підтримувати кіберспорт. На сайті можна знайти найактуальніші прогнози та результати турнірів. А ще компанія є титульним партнером студії "Холодці". Тож влаштуйте кіберспортивний вечір і вболівайте за NAVI та інші улюблені команди разом із Favbet!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Що таке Thunderpick World Championship 2025?

Thunderpick World Championship – міжнародний чемпіонат із CS2 із солідним призовим фондом та LAN‑фіналом на Мальті, повідомляє Liquipedia. Загальний приз – 340 тисяч доларів, що ставить турнір у категорію між топ‑івентами серії ESL/BLAST і регулярними S‑Tier подіями: привабливий пайаут для команд, відчутні ставки для глядачів і якісна боротьба на стадії фіналів.

Фінальна частина стартує 15 жовтня. Формат передбачає 8 команд на LAN‑сцені: 4 запрошених або відібраних напряму й ще 4 із закритих кваліфікацій.

Уже підтверджені колективи, які отримали прямі запрошення:

NAVI;

The MongolZ;

FURIA;

Aurora.

До них приєднаються ще 4 команди, які пройшли сито закритих кваліфікацій:

Imperial Esports;

Team Venom;

9z Team;

OG.

Очікуваний формат фінальної стадії – класичні для сучасних CS2‑турнірів групи з матчами типу best‑of‑3 та плей‑оф на арені. Така структура мінімізує випадковість, підвищує вагу тактичної підготовки й дає більше якісних серій за участі фаворитів.

Коли і як стежити за матчами?

LAN‑фінал стартує 15 жовтня на Мальті. Він триватиме протягом кількох ігрових днів – групи та плей‑оф у форматі best‑of‑3 (гранд‑фінал можливий у розширеному форматі, залежно від регламенту).

Трансляцію від "Холодців" можна буде подивитися на їхньому офіційному YouTube-каналі із повним україномовним продакшном і коментаторським складом, який студія вже анонсувала як "дуже цікавий". Також за перебігом змагань можна стежити на платформі Twitch.