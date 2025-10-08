24 Канал зібрав 5 відносно невеликих турнірів, на які вам варто звернути увагу цього жовтня.

Exort The Proving Grounds Season 5

Цей європейський турнір пропонує всього 75 000 євро призових, які будуть розділені між вісьмома командами, що займуть перші місця. Загалом же на турнірі з'являться 24 колективи, пише Liquipedia.

Переможець турніру забере найбільшу частину призового фонду – 35 000 євро. За друге місце передбачено 20 000 євро. Третя позиція пропонує 5 000 євро.

За кого вболівати?

Серед учасників турніру буде одна українська організація – Monte . Втім, на жаль, у ній зараз немає жодного гравця з України. Поточний склад включає громадян Литви, Британії, Франції та Австрії.

. Втім, на жаль, у ній зараз немає жодного гравця з України. Поточний склад включає громадян Литви, Британії, Франції та Австрії. Крім того, з'явиться й BC.Game, за яку грає українець Олександр "s1mple" Костилєв. Нещодавно він виграв свій перший турнір у складі нової команди – ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2.

Турнір уже почався й завершиться 13 жовтня.

Thunderpick World Championship 2025

Цей турнір дещо більший, оскільки пропонує 340 000 доларів призових, хоча й збирає лише 8 команд. Пройде він на Мальті з 15 по 19 жовтня.

Список зірок тут набагато ширший, оскільки тут з'являться Natus Vincere, нинішні лідери рейтингів VRS і HLTV – команда The MongolZ, FURIA, OG, польська Team Venom та інші, судячи зі списку, який надає Liquipedia.

До слова, Thunderpick World Championship 2025 коментуватиме українська студія "Холодці". Переглянути трансляцію можна буде за посиланням.

ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup #3

Цей турнір триває з 5 по 20 жовтня й збирає аж 32 команди, хоча пропонує зовсім мізерні 25 000 доларів. Отримати ці гроші зможуть лише перші 8 місць. Зокрема, 12 000 забере переможець, пише ESL.

За кого вболівати?

Тут знову з'являється Monte.

BC.Game з s1mple у складі.

Також буде присутня українська команда FAVBET Team, у якій четверо з п'яти гравців є українцями. Зокрема, у колективі грають bondik, Smash, j3kie і s4ltovsk1yy. Також з ними Marix з Люксембургу.

Окрім того, у списку учасників зазначено маловідому команду The Glecs, котра повністю складається з українців: jackast, hodix, crickeyyy, neiter, kalyambys.

Цікаво, що перша гра Monte відбудеться саме з Glecs.

United21 Season 39

Цей турнір з Counter-Strike 2 збере більш традиційні 16 команд і розіграє 10 000 доларів. Він проходить з 5 по 22 жовтня. Українських команд тут немає, проте ви можете вболівати за американську Wildcard Academy, в якій грають українці D0nii і leen, або FUT Academy, до якої входить rendY. Також у складі fish123 грає українець fostar.

PGL Masters Bucharest 2025

Цей турнір навряд чи можна назвати дуже маленьким, враховуючи, що довкола нього навіть розгорівся великий скандал. Проте він пропонує менший призовий фонд, ніж інші ключові змагання, і серед його учасників не буде головних команд світу (власне, через той самий скандал).

Як ми писали раніше, через антиконкурентні дії ESL цей турнір оминули такі зіркові колективи, як The MongolZ (зараз на першому місці в рейтингу HLTV), Vitality, MOUZ та NAVI.

Змагання пройдуть з 26 жовтня по 1 листопада в Бухаресті. А призовий фонд становитиме 625 000 доларів, згідно з даними Liquipedia, хоча раніше він мав складати 1,25 мільйона доларів.

За кого вболівати?

На турнірі гратиме українська команда B8, якою керує Данило "Dendi" Ішутін, відомий гравець у Dota 2. Він у 2020 році заснував власну кіберспортивну організацію. Початковою дисципліною для B8 була Dota 2, але на цьому шляху колектив зіткнувся зі значними труднощами, тож згодом повністю перейшов на Counter-Strike.

Крім B8, на турнірі з'являться:

Ninjas in Pyjamas (у складі українець r1nkle);

fnatic (у складі українці fear та jambo);

FlyQuest;

SAW;

MIBR;

paiN;

Liquid;

3DMAX;

Astralis;

GamerLegion;

HEROIC;

Legacy;

Gentle Mates та інші.

Тож попри невеликий масштаб турнірів, вболівальникам буде цікаво спостерігати за розвитком подій. Зокрема за тим, як українці проявлять свою підготовку та який результат покажуть.