Полтавські розробники створюють гру за мотивами роману Тигролови

Полтавський викладач історії очолює роботу над відеогрою за мотивами пригодницького роману Івана Багряного – Тигролови. Що відомо про проєкт – дізнайтесь у матеріалі.

Одна з найвідоміших робіт Івана Багряного стане відеогрою, інформує 24 Канал.

Тигролови перетворять на відеогру?

Як інформує видання ЗМІСТ у X, в Полтаві створюють відеогру за мотивами легендарного пригодницького роману Тигролови.

Твір Багряного оживає завдяки ініціативі місцевого історика Віталія Чижа, який виношував ідею ще з 2016 року.

Проєкт отримав назву The Hollow та перенесе події роману до віртуальної Зачепилівки, прототипом якої слугувало реальне селище на Харківщині, де народився сам Чиж.

Щоправда, сюжет суттєво доповниться містикою та фантастичними елементами, адже події гри розгорнуться у гігантській ущелині, що утворилася від падіння метеорита, де радянська влада облаштувала останній табір системи ГУЛАГ .

Авіаційний інженер Многогрішний, що вже колись втік в Китай, потрапляє до рук сина Медвина, який закидує його в "Заслон" – останній ГУТАБ на землі. Тут ми зустрінемо і самого І. Багряного, і М. Сороку, і Ю. Кондратюка, Л. Лук'яненка, і самого І. Многогрішного з образу фільму 1994 року. Зустрінемо і Евенків, і навіть зазирнемо в їхню міфологію,

– пише автор гри на gamedev.dou.

При цьому протагоністом виступить такий собі Морок – "хлопець, який сам не знає хто він".

Трейлер гри: дивіться відео

Ігровий процес майбутнього проєкту розробник називає чимось середнім між "Xenus, Far Cry, і першими білдами Stalker Oblivion Lost".

Наразі The Hollow не має остаточної дати релізу, але автори просять додавати гру в список бажаного в Steam аби просунути проєкт.

