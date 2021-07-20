Тихий воїн: ентузіаст пройшов Dark Souls 2 без жодного діалогу

Гравець Dark Souls 2 розповів, як йому вдалося пройти гру, не розмовляючи з жодним персонажем, включно з тими, кого, здається, просто неможливо проігнорувати. Детальніше у матеріалі.

Відданий шанувальник серії Dark Souls та ютубер зумів пройти гру, не розмовляючи з жодним персонажем. Справжні геймери розуміють, наскільки складним є це завдання, оскільки воно означає відмову від багатьох, здавалося б, життєво необхідних для персонажа можливостей: від придбання предметів до "прокачки" навичок.

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Проєкти від розробників FromSoftware – одні з найбільших відомих тайтлів у світі відеоігор саме завдяки надскладним викликам, які містить кожна з ігор. Незалежно від того, чи граєте ви в Dark Souls чи Bloodborne, вам доведеться використати всі свої вміння та сили, щоб досягти успіху в проєктах, які часто визнають одними з найскладніших ігор останніх років.

Проте деяким шанувальникам жанру складності все ще замало, саме тому вони протягом багатьох років вигадують власні унікальні завдання, на кшталт того, яке перед собою поставив гравець, що переміг боса із зав'язаними очима за допомогою піаніно.

Блогер та геймер ymfah поділився відео, яке докладно показує та пояснює, як йому вдалося пройти Dark Souls 2, не спілкуючись узагалі ні з ким із NPC. Для цього гравцю довелося використати кілька "глітчів" та "багів", проте це не скасовує унікальності досягнення. Фанати гри гідно оцінили старання геймера і відео всього лише за кілька днів досягло майже 1 мільйону переглядів та отримало понад 72 тисячі вподобань.

Докладне відео про унікальне досягнення ymfah



Пізніше, вже на порталі Reddit ентузіаст відповів на деякі запитання про своє проходження, розповівши, що більшу частину, здавалося б, обов'язкових діалогів в грі можна пропустити. Зокрема, на запитання про пропуск діалогу з Алдією, користувач зазначив, що його ігнорування все одно надає гравцеві доступ до Святині Зими.

Це вже не вперше, коли ymfah тішить мережу дивними та складними челенджами у відеоіграх. Наприклад раніше він пройшов TES V: Skyrim не використовуючи клавіші для руху.

Пошук нових та інноваційних способів насолодитися іграми від FromSoftware дозволяє гравцям не засумувати в очікуванні наступної гри студії – таємничої Elden Ring.