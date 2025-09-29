Що додасть новий патч для Titan Quest 2?

Згідно з обіцянкою розробників, перше велике оновлення для Titan Quest 2 виходить вже 30 вересня у Steam та EGS, повідомляє 24 Канал з посиланням на THQ Nordic.

Разом з анонсом студія Grimlore Games показала 7-хвилинний ролик, у якому демонструють нові можливості та контент для гравців.

Трейлер Titan Quest 2 – дивіться відео:

Головною новинкою стане друга глава сюжетної кампанії. У ній користувачам доведеться дослідити міфічні Північні пляжі, розкрити плани богині помсти Немезиди та зіткнутися з небезпекою від племені риболюдей – іхтіанів.

На гравців чекають як нові пейзажі, так і битви з оновленими ворогами, з-поміж яких – нові різновиди іхтіанів та їхній ватажок, Король Припливів. Цей бос ховається за загонами підлеглих і виходить у бій лише після того, як герой переможе всіх міньйонів. Він озброєний магічним тризубцем, який завдає потужні крижані удари.

Розширили й ігрові можливості: додали нові активні й пасивні уміння у кількох майстерностях. Окрім цього, апдейт містить нові локації, трьох сильних босів, головоломки, секрети, а також обіцяє "епічну битву з іхтіанами" та багато іншого. Повний перелік змін розробники оприлюднять в день релізу.

Про що гра Titan Quest 2?

Titan Quest 2 – це рольовий екшен у жанрі hack and slash, події якого розгортаються у світі давньогрецької міфології, про що зазначається на сторінці гри у Steam.

Сюжет гри зосереджений на протистоянні богині помсти Немезиді. Вона вийшла з-під контролю і спотворює Нитки Долі, караючи всіх, хто наважується їй протистояти. Гравцям належить взяти на себе роль героя, що кидає виклик богині та її поплічникам, подорожуючи міфічним світом.

Ключовою особливістю гри є гнучка система розвитку персонажа, яка дозволяє комбінувати дві різні класи-майстерності для створення унікального білда. На шляху до перемоги гравці досліджуватимуть вручну створені локації, збиратимуть могутнє спорядження та битимуться з різноманітними міфічними істотами.

Titan Quest 2 вийшла у ранньому доступі 1 серпня та вже здобула понад 11 тисяч позитивних відгуків у Steam, з рейтингом 85%. Понад 300 тисяч копій гри було продано за перші три дні після старту продажу.