На презентації THQ Nordic Digital Showcase 2025, що відбулася 1 серпня, розробники з Grimlore Games разом із видавцем THQ Nordic неочікувано анонсували старт ранньої версії Titan Quest 2, інформує 24 Канал.

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Протягом кількох днів проєкт зарекомендував себе як гучний реліз – гра отримала понад 4,5 тисячі "дуже позитивних" відгуків у Steam, а її рейтинг досяг 83%.

Гравці відзначають динамічний геймплей, поліпшену графіку та майже повну відсутність критичних багів. Серед недоліків називають поки що обмежений об'єм контенту, а також певні проблеми з продуктивністю.

Трейлер Titan Quest 2 – дивіться відео:

Цікаво, що деякі користувачі вже зараз ставлять Titan Quest 2 вище за Diablo IV, адже гра обходиться без мікротранзакцій і зберігає класичний ігролад. На піку одночасний онлайн Titan Quest 2 склав 27 тисяч гравців, що більше за результат оригінальної частини (19,5 тис.), хоча й суттєво менше від показників Diablo IV (55,5 тис.), Last Epoch (264,7 тис.) та Path of Exile 2 (578,5 тис.).

Titan Quest 2 наразі доступна у Steam та EGS за 480 гривень зі знижкою 20% до 8 серпня. Розробники планують значно розширити контент до кінця 2026 року – додати кооперативний режим, та інші нововведення, після чого ціна зросте до 50 доларів (стартова вартість – 30 доларів).

Крім того, THQ Nordic також представила фентезійну гру Fatekeeper з унікальною бойовою системою. Гра обіцяє свободу дій і заохочення за допитливість, реліз у ранньому доступі відбудеться взимку 2025 року на Steam.