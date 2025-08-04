На презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025, состоявшейся 1 августа, разработчики из Grimlore Games вместе с издателем THQ Nordic неожиданно анонсировали старт ранней версии Titan Quest 2, информирует 24 Канал.

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В течение нескольких дней проект зарекомендовал себя как громкий релиз – игра получила более 4,5 тысяч "очень положительных" отзывов в Steam, а ее рейтинг достиг 83%.

Игроки отмечают динамичный геймплей, улучшенную графику и почти полное отсутствие критических багов. Среди недостатков называют пока ограниченный объем контента, а также определенные проблемы с производительностью.

Трейлер Titan Quest 2 – смотрите видео:

Интересно, что некоторые пользователи уже сейчас ставят Titan Quest 2 выше Diablo IV, ведь игра обходится без микротранзакций и сохраняет классический игролад. На пике одновременный онлайн Titan Quest 2 составил 27 тысяч игроков, что больше результата оригинальной части (19,5 тыс.), хотя и существенно меньше показателей Diablo IV (55,5 тыс.), Last Epoch (264,7 тыс.) и Path of Exile 2 (578,5 тыс.).

Titan Quest 2 сейчас доступна в Steam и EGS за 480 гривен со скидкой 20% до 8 августа. Разработчики планируют значительно расширить контент до конца 2026 года – добавить кооперативный режим, и другие нововведения, после чего цена вырастет до 50 долларов (стартовая стоимость – 30 долларов).

Кроме того, THQ Nordic также представила фэнтезийную игру Fatekeeper с уникальной боевой системой. Игра обещает свободу действий и поощрение за любознательность, релиз в раннем доступе состоится зимой 2025 года на Steam.