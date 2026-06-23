Цьго не помічали цілий рік – у трейлер GTA 6 знайшли великодку на протагоніста Vice City

Уважний геймер поділився дивовижним відкриттям. У другому трейлері GTA 6 знайшлася великодка на головного героя GTA Vice City Томмі Версетті.

Здавалося б, за рік очікування бодай якоїсь інформації про гру, фанати Rockstar мали б розібрати трейлер GTA 6 на найменші деталі, однак недавня подія вразила всіх, інформує 24 Канал.

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"Великодка" на Томмі Версетті у GTA 6?

З моменту виходу другого трейлера "шістки" сплинуло стільки часу, що фанатських теорій та знахідок вже й не злічити. На додачу після публікації обкладинки, шанувальники Rockstar впевнені, що знають один з головних сюжетних поворотів майбутньої гри.

Аж ось, коли здавалося, що в другому відео вже точно немає чого "розкопувати" – геймери знову всіх здивували.

Як повідомляє TheGameVerse, у трейлері знайшлася "великодка" на легендарного персонажа GTA Vice City – Томі Версетті.

Її можна побачити на задньому плані сцени з Джейсоном. Коли той заходить в бар та дає ляпаса одному з персонажів – позаду можна помітити намальовану на стіні ігуану, одягнену в культову синю гавайську сорочку.

Цікавинка у трейлері: дивіться відео

Call me crazy, but this is the first Tommy Vercetti Easter egg I found in GTA 6 Trailer 2. pic.twitter.com/JUUBKGIshs — GameVerse (@TheGameVerse) June 21, 2026

Rockstar ніколи не розчаровує, коли справа доходить до таких дрібних деталей. Вау,

– написав один з коментаторів знахідки на Reddit.

Отож, фанати Rockstar отримали згадку про одного з найвідоміших героїв франшизи та успішно пропустили її повз на цілий рік.

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