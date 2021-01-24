Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: патч для Cyberpunk 2077 та приятель Ламара

Вже декілька тижнів поспіль жодна гра не може захопити топ, тому й він виходить дуже різноманітним. Вперше за тривалий час повернулися жарти про відеогру Cyberpunk 2077, а мем із GTA V продовжує залишатися актуальним, детальніше – у матеріалі.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "Зоряні війни" від Ubisoft та GTA V у 4K

10 місце – Не чіпайте мою зброю

Кількість лайків – 53 тисячі

Автор – _Variant

Коли ви повернулися у гру й зрозуміли, що вони послабили вашу улюблену зброю:

О боже, хто доторкнувся до Cаші?

Добре... хто торкався моєї зброї?!

9 місце – Пора прокидатися

Кількість лайків – 54 тисячі

Автор – LuneBlu

– Cyberpunk вже виправили?

– Ні

– Провалюйте звідси

8 місце – Справжній герой

Кількість лайків – 65 тисяч

Автор – PressTurn

– Я знала, що ти зможеш це зробити. Я спостерігала за твоєю мандрівкою. Я все бачила.

Лінк: бачила все...

7 місце – Новий знайомий Ламара?

Кількість лайків – 67 тисяч

Автор – king-ExDEATH

Престон: Можливо, якби ти позбувся цього старого та дивного костюму, то зміг би познайомитися із дівчиною.

6 місце – У Bethesda просто свій підхід

Кількість лайків – 69 тисяч

Автор – RedditAdminCuckery

PlayStation: ми прибрали Cyberpunk із крамниці й запропонували відшкодування за помилки та глюки

Skyrim з 2011 року

5 місце – Нереалістичні ігри

Кількість лайків – 72 тисячі

Автор – Jadavan

Але ж ріст Онікса майже 9 метрів...

4 місце – Типові проблеми в онлайні

Кількість лайків – 79 тисяч

Автор – Wood_Jew_Could_Jew

Як ви почуваєте себе в одиночних іграх

Як ви почуваєте себе в багатокористувацьких режимах цієї гри

3 місце – Справжні геймери

Кількість лайків – 82 тисячі

Автор – Mister_Cranch

Так, я геймер.

2 місце – Це стиль життя, а не стиль гри

Кількість лайків – 87 тисяч

Автор – rebelrosepins

Два типи геймерів:

– Ця гра дуже весела, але я втомилася грати.

– Я не спав вже два дні

1 місце – Відношення Minecraft до типової суперечки

Кількість лайків – 88 тисяч

Автор – SrGrafo

Всі ігри у світі:

– утримуйте Shift, щоб бігти!!!

– натисніть один раз, щоб переключитися на біг!

Minecraft: