Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: чого хочуть вампірки та ефект RTX

Цього тижня головною темою на платформі Reddit стала презентація Resident Evil Village. Користувачі створили вже чималу кількість мемів з цієї гри, але у топ 10 потрапили не лише роботи про цю відеогру.

Джерело: 24 канал

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: патч для Cyberpunk 2077 та приятель Ламара

10 місце – Геймерські ідеї

Кількість лайків – 10 тисяч

Автор – scout5678297

Створити нового персонажа, який підходить для ігрового світу та сюжету

Зробити ще одну альтернативну версію всесвіту, з тим самим персонажем, якого ви створюєте у кожній грі

9 місце – Справжнє зло всередині нас

Кількість лайків – 11 тисяч

Автор – BigBearBoi00

8 місце – Ефект RTX

Кількість лайків – 14 тисяч

Автор – saif-90

7 місце – Універсальний метод

Кількість лайків – 24 тисячі

Автор – AlexToske

Як всі інші бачать лід

Як шкільні медсестри бачать лід: зілля для зцілення

6 місце – Прямо у серце

Кількість лайків – 28 тисяч

Автор – Green_VGC

Я: довіряю моїм друзям

Мої друзі:

5 місце – Принаймні це працює

Кількість лайків – 37 тисяч

Автор – Skywalker_047

Хочеш пограти у відеогру? Я придбав ще один контролер.

Придбаний контролер:

4 місце – Коли вже потрібно боятися?

Кількість лайків – 38 тисяч

Автор – yaboitherain

Як я повинен боятися грати у Resident Evil Village, якщо за мною полює готична жінка вікторіанської епохи та охайний вампір зростом у 3 метри, це схоже на мою фантазію

3 місце – Знайомі відчуття

Кількість лайків – 46 тисяч

Автор – Sasqulies

Коли ви встановили відеогру, яку пропустили, та втратили всю мотивацію у неї грати ще до запуску

2 місце – Всі вже хочуть побачити це

Кількість лайків – 63 тисячі

Автор – Spettacomedy

Ґодзілла проти Конга (Данкі Конга)

1 місце – Їм точно потрібна кров?

Кількість лайків – 91 тисяча

Автор – colm655

Леді: добре дами. Хто піде першою?

Вампіри: ой, схоже, що він намагається втекти, хахаха…

Чоловік: о боже, вони майже спіймали мене. Ті гарячі вампірки збиралися спробувати… Почекайте...