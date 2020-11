Кіберспорт вже давно перестав бути простою грою, адже у всьому світі він розвивається дуже стрімкими темпами. Україна також не відстає від світових тенденцій.

На території України кіберспорт вже визнано офіційним видом спорту. Які ж перспективи цієї сфери у найближчому майбутньому – Games24 обрав для вас ключові тенденції розвитку українського кіберспорту.

Кіберспорт – нова платформа для рекламодавців

Відомі бренди та багатомільйонні корпорації вже зараз прагнуть потрапити у кіберспортивну сферу, адже це перспективна платформа для реклами та залучення нової аудиторії. Раніше на кіберспортивних турнірах призами були різноманітні девайси від спонсорів, але зараз це винятково гроші. Призовий фонд турніру The International 2019 склав майже 35 мільйонів доларів. Фінальний поєдинок у піковий момент дивилося близько 2 мільйони глядачів одночасно.

Сферою кіберспорту зацікавленні не лише бренди, пов'язані з індустрією відеоігор. Тетяна Кузьменко, керівник відділу маркетингу організації NAVI, відзначає:

Рекламодавці приходять не тільки зі світу IT, останнім часом все частіше виробники мінеральних вод, енергетиків та навіть йогуртів цікавляться кіберспортивною аудиторією. Думаю, що далі коло буде тільки розширюватися.

Кіберспорт – це офіційний вид спорту в Україні

З 7 вересня 2020 року кіберспорт на території України визнано офіційним видом спорту. Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков вважає, що таке рішення може поповнити держбюджет:

Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи.

У нас дуже висока культура кіберспорту та чимала кількість сильних гравців. Україна перебуває на 14 місці у світі за призовими, які здобули наші гравці на кіберспортивних турнірах. Майже 16 мільйонів доларів виграли 950 українських кіберспортсменів у різних дисциплінах.

Українську організацію Natus Vincere знають у всьому світі – це вже всім відомий бренд. Команда NAVI була переможцем різноманітних турнірів у чималій кількості дисциплін. У лютому 2020 року "Народжені перемагати" здобули перемогу на дуже престижному турнірі IEM Katowice 2020, призовий фонд якого складав 500 тисяч доларів.

NAVI – чемпіони IEM Katowice 2020 / світлина з офіційного сайту Natus Vincere

Кіберспортивні турніри дуже популярні в Україні

На території нашої держави вже проходила чимала кількість змагань у цій сфері. Єдиний мейджор на просторі країн СНД проходив саме в Україні. Національний палац мистецтв "Україна" приймав у 2017 році турнір The Kiev Major у дисципліні Dota 2. Ця арена вміщує всього 4 тисячі глядачів, але охочих відвідати цей турнір було набагато більше. Усі квитки на The Kiev Major 2017 були розпродані за 20 хвилин. А у травні 2016 року турнір у дисциплінах CS: GO та League of Legends проводився на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві.

Національний палац мистецтв "Україна" на одному з матчів The Kiev Major / світлина з порталу overclockers

"Київ буде меккою Європи у кіберспорті"

У 2020 році одним із власників готелю "Дніпро" став співзасновник організації Natus Vincere Олександр "ZeroGravity" Кохановський. Нові власники готелю збираються збудувати багатофункціональну арену, яка буде вміщувати до 10 тисяч відвідувачів. У це будівництво планують вкласти до 40 мільйонів доларів, щороку там зможе проводитися понад 10 масштабних кіберспортивних подій. Цей об'єкт, за прогнозами, буде поповнювати бюджет Києва на 40 мільйонів гривень кожного року.

Там буде не тільки кіберспорт, але і звичайний спорт. А також концерти, заходи, виставки, конференції. У нас в країні ще немає такого майданчика, – відзначив Олександр Кохановський.

Готель "Дніпро" знаходиться у центрі Києва / світлина з порталу privatization.gov

Кіберспорт – це вже не просто гра

Не варто ототожнювати поняття "геймер" та "кіберспортсмен". Геймери грають у відеоігри для власного задоволення, не ставлячи перед собою ціль стати найкращим. Кіберспортсмени – це геймери, які довели свої ігрові навички до дуже високого рівня шляхом постійних тренувань. Для цих людей важливими є висока самоорганізація, дисципліна, стресостійкість та бажання перемагати. Для нашого суспільства вже давно варто зрозуміти, що кіберспорт – це не просто "забавки".