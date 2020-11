Киберспорт уже давно перестал быть простой игрой, ведь во всем мире он развивается очень стремительными темпами. Украина также не отстает от мировых тенденций.

На территории Украины киберспорт уже признано официальным видом спорта. Какие же перспективы этой сферы в ближайшем будущем – Games24 выбрал для вас ключевые тенденции развития украинского киберспорта.

Киберспорт – новая платформа для рекламодателей

Известные бренды и многомиллионные корпорации уже сейчас стремятся попасть в киберспортивную сферу, ведь это перспективная платформа для рекламы и привлечения новой аудитории. Ранее на киберспортивных турнирах призами были разнообразные аксессуары от спонсоров, но сейчас это исключительно деньги. Призовой фонд турнира The International 2019 составил почти 35 миллионов долларов. Финальный поединок в пиковый момент смотрело около 2 миллионов зрителей одновременно.

Сферой киберспорта заинтересованы не только бренды, связанные с индустрией видеоигр. Татьяна Кузьменко, руководитель отдела маркетинга организации NAVI, отмечает:

Рекламодатели приходят не только из мира IT, в последнее время все чаще производители минеральных вод, энергетиков и даже йогуртов интересуются киберспортивной аудиторией. Думаю, что дальше круг будет только расширяться.

Киберспорт – это официальный вид спорта в Украине

С 7 сентября 2020 года киберспорт на территории Украины признано официальным видом спорта. Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков считает, что такое решение может пополнить госбюджет:

Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы.

У нас очень высокая культура киберспорта и немалое количество сильных игроков. Украина находится на 14 месте в мире по призовым, которые получили наши игроки на киберспортивных турнирах. Почти 16 миллионов долларов выиграли 950 украинских киберспортсменов в различных дисциплинах.

Украинскую организацию Natus Vincere знают во всем мире – это уже всем известный бренд. Команда NAVI была победителем различных турниров в немалом количестве дисциплин. В феврале 2020 года "Рожденные побеждать" одержали победу на очень престижном турнире IEM Katowice 2020, призовой фонд которого составлял 500 тысяч долларов.

NAVI – чемпионы IEM Katowice 2020 / фотография с официального сайта Natus Vincere

Киберспортивные турниры очень популярны в Украине

На территории нашего государства уже проходило немалое количество соревнований в этой сфере. Единственный мейджор на пространстве стран СНГ проходил именно в Украине. Национальный дворец искусств "Украина" принимал в 2017 году турнир The Kiev Major в дисциплине Dota 2. Эта арена вмещает всего 4 тысяч зрителей, но желающих посетить этот турнир было намного больше. Все билеты на The Kiev Major 2017 были распроданы за 20 минут. А в мае 2016 года турнир в дисциплинах CS: GO и League of Legends проводился на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

Национальный дворец искусств "Украина" на одном из матчей The Kiev Major / фотография с портала overclockers

"Киев будет меккой Европы в киберспорте"

В 2020 году одним из владельцев гостиницы "Днепр" стал соучредитель организации Natus Vincere Александр "ZeroGravity" Кохановский. Новые владельцы отеля собираются построить многофункциональную арену, которая будет вмещать до 10 тысяч посетителей. В это строительство планируется вложить до 40 миллионов долларов, ежегодно там сможет проводиться более 10 масштабных киберспортивных событий. Этот объект, по прогнозам, будет пополнять бюджет Киева на 40 миллионов гривен ежегодно.

Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт. А также концерты, мероприятия, выставки, конференции. У нас в стране еще нет такой площадки, – отметил Александр Кохановский.

Гостиница "Днепр" находится в центре Киева / фото с портала privatization.gov

Киберспорт – это уже не просто игра

Не стоит отождествлять понятия "геймер" и "киберспортсмен". Геймеры играют в видеоигры для собственного удовольствия, не ставя перед собой цель стать лучшим. Киберспортсмены – это геймеры, которые довели свои игровые навыки до очень высокого уровня путем постоянных тренировок. Для этих людей важны высокая самоорганизация, дисциплина, стрессоустойчивость и желание побеждать. Для нашего общества уже давно стоит понять, что киберспорт – это не просто "игрушки".