Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: правда про GTA та графіка у Call of Duty

Джерело:24 канал
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери вирішили порівняти графіку у Call of Duty, а також згадали й про GTA.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: роздуми Кратоса та космічний пінг
Кількість лайків – 5 тисяч
Автор – acegbruh
Кількість лайків – 7 тисяч
Автор – allhailgeek
Ремейк від Nintendo
Ремейк від Sony
Кількість лайків – 10 тисяч
Автор – CaptTechno
Мозок: перезарядись
Я: навіщо?
Мозок: ти мусиш
Набої: 199/200
Кількість лайків – 14 тисяч
Автор – GalaxyEnderman
Як я пам'ятаю ігри зі свого дитинства
Як вони насправді виглядали...
Кількість лайків – 16 тисяч
Автор – Ablj
Графіка у режимі кампанії Call of Duty
Графіка у мультиплеєрі Call of Duty
Кількість лайків – 18 тисяч
Автор – NazbazOG
Коли ви хочете пропустити кат-сцену, але не можете
Кількість лайків – 19 тисяч
Автор – luckeytree
Бос: ти смієш кинути мені виклик?
Гравець: я? Ще так багато підземель, які я ще не встиг дослідити, тому…
Бос: добре… Ти хоча б повернешся після?
Гравець: хмм, можливо. У тебе є спорядження для воїна?
Бос: у мене є гарний халат і паличка.
Гравець: пас.
Бос:
Кількість лайків – 29 тисяч
Автор – velabas
Я пройшов! Це була найскладніша гра у моєму житті. Але я пройшов її...
Кількість лайків – 100 тисяч
Автор – iseethesilverlining
Відеоігри ідеально підходять для того, щоб зробити щось неможливе.
Ти почуваєшся добре, бо виспався.
Боже мій, ти повністю розплатився з кредитом за ремонт будинку.
Кількість лайків – 157 тисяч
Автор – Gabriel711
Придбати відеогру від Nintendo у 2011 році за 50 доларів
Почекати 10 років, поки вона не буде коштувати 60 доларів