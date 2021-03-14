Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: античіт у CS:GO та дитинство Тревора з GTA

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу користувачі намагалися знайти логіку у відеоіграх, а також їх зацікавив античіт у CS:GO.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: логіка у Minecraft та головний ворог Кратоса

10 місце – Такий цікавий вибір...

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – Hegemon1984

9 місце – Античіт у CS:GO

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – nonce_vilson

Геймери: Valve, ми можемо отримати V.A.C?

Valve: у нас є V.A.C у CS:GO

V.A.C у CS:GO: агов, іноді у вашого опонента може бути просто вдалий день.

8 місце – Сумний Тревор

Кількість вподобань – 11 тисяч

Автор – Noooooooooooooopls

Батьки: ми били нашого сина, і з ним зараз все добре.

Син:

7 місце – Логіка відеоігор

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – indianladka

О ні! Двері зачинені!

6 місце – У консолей є також почуття

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – kniev_101

Nintendo: пам'ятаєте, колись ми були ігровими системами?

SEGA: так.

Atari: у мене немає пам'яті.

5 місце – Паралельний всесвіт

Кількість вподобань – 30 тисяч

Автор – catheww

4 місце – Сучасні шутери саме такі

Кількість вподобань – 45 тисяч

Автор – UmCaraManeiro

Режим для одного гравця:

Багатокористувацький режим:

3 місце – Коли у вас кілька консолей

Кількість вподобань – 59 тисяч

Автор – Zildrann8

Натисніть кнопку "X"

Я: хмм

2 місце – Шанувальник геймерського декору

Кількість вподобань – 62 тисячі

Автор – cbissell12345

1 місце – Логіка Minecraft

Кількість вподобань – 70 тисяч

Автор – AlexToske

Скільки переносять скелети:

Скільки випадає зі скелетів:

Бонус – Сумна правда

Кількість вподобань – 85 тисяч

Автор – myownfantasyworld