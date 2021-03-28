Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: прокляття, схеми та древній мультиплеєр

Джерело:24 канал
Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього разу геймери відшукали стародавній мультиплеєр, а також розібралися із дочасним доступом.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: проблеми Геральта та професіонали з GTA
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Siriuxx
Друг: не хвилюйся, гра не така заплутана
Відеогра:
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – Hyyren
Коли ви хочете повечеряти з дружиною, але рейд починається через 10 хвилин.
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – IdiotoftheEast
Ти програв... знову.
Хлопець: будь ласка, лише одна перемога… Після цього я зможу піти спати.
Перемога!
Хлопець: нарешті! Тепер я хочу більше!
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – DanbyDraws
– Його важко поранено.
– Цього разу ми його зловимо.
Тренер покемонів: …!
– Агов! Що ти, біса, робиш?
– Ні, ні. Ми не зв'язуємося з цим хлопцем.
Кількість вподобань – 55 тисяч
Автор – NonRock
Прокляті відьмою назавжди бути геймером
Нікуди не належать
Занадто сильні, щоб грати з друзями
Недостатньо хороші для змагальних ігор
Кількість вподобань – 75 тисяч
Автор – GQveracity
Коли дитина: у мене є нова гра. Я маю зіграти вже зараз.
Коли дорослий: ця нова гра має гарний вигляд на моїй полиці. Чорт забирай, я навіть можу іноді дивитися на неї.
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – pm_me_STEAM_-_CODES
Я вперше підіймаюся на Високий Хротгар та дивуюся тому, що там звучить бойова музика.
Кількість вподобань – 86 тисяч
Автор – MadeByTio
– Ми все зіпсували!
– Наша відеогра ще не готова.
– І у нас закінчуються гроші.
– У дочасний доступ її.
2 місце – Мультиплеєр із дев'яностих
Кількість вподобань – 89 тисяч
Автор – Zephir62
Кількість вподобань – 100 тисяч
Автор – Alzward
Бандитська зношена броня чи Соренівська кіраса долі