Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повне занурення у гру та бюджетний Геральт

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери відшукали бюджетний косплей на Геральта, а один фанат Red Dead Redemption 2 показав цікавий спосіб гри.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: прокляття, схеми та древній мультиплеєр

10 місце – Користь відеоігор

Кількість вподобань – 6 тисяч

Автор – FumingOstrich35

– Вітаю, зараз подивимося, як ти проводив час на землі.

– Що!?

– Ти витратив 1357 годин на Маріо??

– О, так ось як ти отримуєш цю зірку… Я люблю цю гру!!

9 місце – Створи себе

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – CaptainSolo80

Створити нового персонажа? Так

– Я знаю, я зроблю себе!

– дідько, я повинен додати хоч десь залікові пункти.

8 місце – Лише найкращий зможе відчинити ці двері

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – Rosstin316

Замкнено – Дуже важко

7 місце – Ці маркери на мапі

Кількість вподобань – 26 тисяч

Автор – Alzward

Червоний: боже, ти всю ніч грав?

Синій: так.

Червоний: як далеко ти пройшов?

Синій: я пройшов лише першу сюжетну місію.

Червоний: це все?

Синій: я ходив довкола та "закривав" всі маркери на мапі.

Червоний: ти не повинен був...

Синій: повинен.

6 місце – Коли з'їв хліб

Кількість вподобань – 27 тисяч

Автор – Mr-Gentleman96

– Ха-ха. Я здолав тебе.

Жування*

– А потім, після всієї цієї роботи, дивак просто їсть хліб, і бац! Він вже здоровий!

5 місце – Бюджетний косплей

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – Metalloid_Emon

4 місце – Класика рольових відеоігор

Кількість вподобань – 63 тисячі

Автор – TryingTimesComics

Чаклун: для вашого наступного квесту мені знадобиться 10 ведмежих зубів, щоб створити еліксир страждань.

Мандрівник: дивно, але добре.

Мандрівник: гаразд, у ведмедів багато зубів, тому це повинно бути швидко.

Через дві години

Мандрівник: чому у цих ведмедів немає зубів?!

3 місце – Справжнє занурення у відеогру

Кількість вподобань – 81 тисяча

Автор – toiletlover1

2 місце – Переліт

Кількість вподобань – 82 тисячі

Автор – tony_esp

Хлопчик: мама, я боюся літати.

Мама: добре, думай про політ, як про швидке переміщення з улюбленої відеогри.

Ти не можеш швидко переміщуватися, коли небезпека поруч.

1 місце – Дитячі спогади

Кількість вподобань – 89 тисяч

Автор – pale_guy_

Як я запам’ятав гру

Як вона виглядала насправді