Легенда PlayStation назвав ігри, в які має зіграти кожен геймер

Багаторічний президент SIE Worldwide Studios для Sony – Сюхей Йосіда залишив компанію та наостанок дав список з 22 проєктів, в які радить зіграти геймерам.

Легендарний функціонер Sony поділився списком з відеоігор в які радить пограти в часи "релізного затишшя", інформує 24 Канал з посиланням на його допис у X.

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Топ відеоігор від Йосіди

Шухей Йосіда приєднався до лав компанії Sony у далекому 1993 році, ще до того, як світ побачив першу консоль PlayStation.

За понад три десятиліття роботи функціонер допоміг створити десятки легендарних ігор, серед яких, наприклад серія Crash Bandicoot, де він виступив продюсером першої частини.

Як "прощальний подарунок" користувачам PS5 і PS4, Йосіда створив список із 22 "особистих фаворитів" в які радить зіграти геймерам.

Ось повний список із 22 рекомендованих ігор:

Nine Sols

Hades

Dead Cells

The Binding of Isaac: Repentance

Super Time Force Ultra

Doki Doki Literature Club

Sifu

Before Your Eyes

Inscryption

Persona 4 Golden

Genshin Impact

Fall Guys

Let It Die

Nioh 2

Ape Escape

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy

Ghost of Tsushima

Returnal

Bloodborne

Sound Shapes

Journey

Shadow of the Colossus

Перелік включає як найкращі ексклюзиви консолі Sony, так і останні інді-хіти, підкреслюючи те, що Йосіда тримав "руку на пульсі" індустрії до останніх днів в компанії та, ймовірно, вдосталь гратиме в улюблені проєкти на заслуженій пенсії.