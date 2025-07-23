Чи повернеться Topson у Dota 2?

Після майже семимісячної перерви, пов'язаної зі службою в армії, легендарний фінський гравець у Dota 2 Топіас "Topson" Таавітсайнен знову з'явився в медіапросторі. Спочатку він заінтригував шанувальників коротким відео, яке натякало на можливе повернення до гри. У ролику було показано текст "Король прибув", що змусило шанувальників будувати припущення й очікувати на камбек одного з найвідоміших гравців світу, пише 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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Однак реальність виявилася не такою, як собі нафантазували фанати. Під час одного зі своїх нещодавніх стрімів Topson категорично спростував чутки про відновлення професійної кар'єри. На запитання глядача про приєднання до нової команди він відповів, що більше ніколи не повернеться на pro-сцену, а його кар'єра остаточно завершена.

Ця заява стала великим розчаруванням для фанатів, які сподівалися побачити кумира на найближчих великих турнірах. Наприклад, у складі його останньої команди Tundra Esports, з якою він свого часу посів третє місце на The International 2024 та четверте місце на Riyadh Masters 2024, або у легендарному складі OG.

Топіас Таавітсайнен є одним із найвидатніших гравців в історії Dota 2, відомим завдяки двом поспіль перемогам на The International у 2018 та 2019 роках у складі команди OG. Його повернення до активних стрімів після перерви дало надію спільноті, але, схоже, остаточне рішення гравця – завершити свій видатний шлях у професійному кіберспорті.

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