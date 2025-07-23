Вернется ли Topson в Dota 2?

После почти семимесячного перерыва, связанного со службой в армии, легендарный финский игрок в Dota 2 Топиас "Topson" Таавитсайнен снова появился в медиапространстве. Сначала он заинтриговал поклонников коротким видео, которое намекало на возможное возвращение к игре. В ролике был показан текст "Король прибыл", что заставило поклонников строить предположения и ожидать камбэк одного из самых известных игроков мира, пишет 24 Канал со ссылкой на CyberScore.

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Однако реальность оказалась не такой, как себе нафантазировали фанаты. Во время одного из своих недавних стримов Topson категорически опроверг слухи о возобновлении профессиональной карьеры. На вопрос зрителя о присоединении к новой команде он ответил, что больше никогда не вернется на pro-сцену, а его карьера окончательно завершена.

Это заявление стало большим разочарованием для фанатов, которые надеялись увидеть кумира на ближайших крупных турнирах. Например, в составе его последней команды Tundra Esports, с которой он в свое время занял третье место на The International 2024 и четвертое место на Riyadh Masters 2024, или в легендарном составе OG.

Топиас Таавитсайнен является одним из величайших игроков в истории Dota 2, известным благодаря двум подряд победам на The International в 2018 и 2019 годах в составе команды OG. Его возвращение к активным стримам после перерыва дало надежду сообществу, но, похоже, окончательное решение игрока – завершить свой выдающийся путь в профессиональном киберспорте.

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