Totally Secure Airport – кооперативна гра про команду безпеки аеропорту завірусилася у мережі

У соцмережах став вірусним трейлер інді-відеогри Totally Secure Airport, яка у гумористичному стилі дозволить гравцям спробувати себе в ролі членів команди безпеки летовища.

Інді-розробники Longpines Games отримали шалений приріст потенційних покупців їхньої майбутньої відеогри завдяки тому, що її трейлер став вірусним у X, інформує 24 Канал.

Totally Secure Airport – майбутній хіт у Steam?

Геймери обожнюють кооперативні інді-забавки побудовані на взаємодії та з можливістю спілкуватися "proximity" чатом, як от Peak, що свого часу розірвала український сегмент Twitch.

Схоже, наступним подібним хітом має усі шанси стати гра від Longpines Games з промовистою назвою Totally Secure Airport.

У ній, компанія до 4 гравців, зможе взяти на себе роль охоронців летовища, яким доведеться не лише ретельно перевіряти пасажирів та стежити за безпекою, а й не зійти з глузду через усі абсурдні події, що відбуватимуться навколо.

Трейлер гри: дивіться відео

Динамічний ролик, який демонструє як проєкт виглядатиме на релізі, був викладений у X користувачем Jake Lucky та набрав понад 1,7 мільйона переглядів за 2 дні.

Гра явно запозичила деякі елементи з інших інді-хітів, що одразу помітили геймери. Зокрема механіки перевірки документів з "Papers, please" та розмінування бомби з "Keep Talking and Nobody Explodes".

Totally Secure Airport поки що не має дати релізу, але її вже можна додати у список бажаного в Steam.

