Фізичні вініли здали все – треклист майбутнього альбому GTA 6 з'явився в інтернеті до релізу

У мережу потрапив повний треклист очікуваного companion-альбому до гри Grand Theft Auto VI. Геймери отримали повний список виконавців.

Витік стався через відео з магазину вінілових платівок, де розсекретили всі 34 композиції та імена виконавців, повідомляє 24 Канал.

Які пісні чекають на геймерів?

Альбом під назвою Grand Theft Auto VI: The Album розробники анонсували ще у вересні, але повний список виконавців тримали в таємниці. Принаймні, так було до моменту поки фізичні копії на вінілі не потрапили в магазини, а у мережі не почали з'являтися фото та навіть відео обкладинки платівок.

У результаті, геймерам вдалося помітити всі 34 треки, розподілені між чотирма сторонами платівки.

Серед зіркових учасників альбому опинилися такі світові знаменитості як Дуа Ліпа, Лана Дель Рей, Тревіс Скотт, Cardi B, SZA, а також солістка гурту Blackpink Дженні.

Треклист альбому / Фото з X

Цікаво, що альбом містить різноманітний мікс жанрів: хіп-хоп, поп, електронну та латиноамериканську музику, а також R&B.

Розробники з Rockstar Games уже встигли офіційно випустити кілька синглів: трек "RHYNO" від Тревіса Скотта, "That's It" від Yung Lean (за участю Future та Metro Boomin), а також композицію "Flower in a Hurricane" від гурту Justice за участю Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard, яка прозвучала в релізному трейлері гри.

Релізний трейлер гри: дивіться відео

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI: The Album запланували на 19 листопада 2026 року – в один день із виходом самої гри, тисячі копій якої роздадуть стрімінгові гіганти. ВІн також з'явиться на цифрових стрімінгових платформах, зокрема на Spotify.