Команда NAVI Junior лишилася без тренера

У молодіжній команді NAVI очікуються зміни, оскільки Іван Антонов, відомий у світі Dota 2 як Artstyle, не продовжив контракт з кіберспортивною організацією. Заміну йому поки що не оголосили, але обов'язки тимчасово виконуватиме один із гравців.

Деталі

Згідно з оголошенням, Антонов покинув команду ще перед стартом LAN-турніру MESA Invitational 2024, який проходив з 10 по 15 грудня 2024 року. NAVI Junior зайняла на ньому друге місце, виборовши 25 000 доларів призових. Про причини такого рішення Artstyle не повідомляють, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.

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Artstyle більше двох років провів з ростером NAVI Junior з моменту його заснування в серпні 2022 року. За цей час команда тричі ставала чемпіонами European Pro League, двічі увійшла до трійки лідерів CCT Series, а також посіла четверте місце DPC EEU 2023 Tour 2: Division II.

Менеджерка команди, відома під ніком Radiactive_baby, повідомила, що зараз роль керівника команди взяв на себе Бакит Емільжанов (Zayac), а клуб тим часом перебуває в пошуках нового тренера.

Зараз у команди NAVI Junior такий склад:

Тарас Лінніков (gotthejuice).

Артем Бачкур (Niku).

Юрій Проц (pma).

Бакит Емілжанов (W_Zayac).

Станіслав Мітрошкін (Riddys).