Хто став тренером?

Оголошення про тренера з'явилося на офіційному сайті незабаром після того, як 4 серпня 2025 року було анонсовано запуск першого сезону NAVI Visa Academy з Dota 2. Проєкт, спрямований на пошук та розвиток молодих талантів віком від 14 до 18 років, очолить Віталій "Sword_Art" Петкін, пише 24 Канал.

Призначення Петкіна на цю посаду є знаковим, адже він не нова людина для NAVI. Sword_Art уже має за плечима дворічний досвід роботи з ростерами NAVI, а також тренував команду PuckChamp, яка переважно складалася з українських гравців.

Під його керівництвом NAVI здобували помітні результати на міжнародній арені, зокрема, входили до топ-4 на таких великих LAN-турнірах, як PGL Wallachia Season 2 та Clavision: Snow Ruyi.

Віталій Петкін є одним із найвідоміших тренерів та аналітиків у Dota 2 на території Східної Європи. Його кар'єра в кіберспорті розпочалася ще у 2015 році, коли він виступав як гравець за різні команди. Не досягнувши значних успіхів на цій ниві, Петкін вирішив змінити роль і зосередитися на тренерській діяльності.

У листопаді 2019 року він уперше приєднався до NAVI як аналітик і працював з командою близько року. Удруге він прийшов до NAVI у 2023 році, а потім ще раз у 2024-му.

Тепер, очоливши NAVI Visa Academy, Віталій Петкін, 33-річний український спеціаліст, зосередиться на вихованні нового покоління чемпіонів. Його багатий досвід, що охоплює роботу з провідними гравцями та командами, стане міцним фундаментом для молодих кіберспортсменів, які мріють про велику сцену.

Нагадаємо, NAVI Visa Academy – це спільний освітньо-кіберспортивний проєкт Natus Vincere та компанії Visa. Академія орієнтована на пошук та розвиток молодих талантів у дисциплінах Counter-Strike 2 (CS2) та Dota 2, надаючи їм реальний шанс побудувати професійну кар'єру в кіберспорті. Академія створена для підлітків віком від 14 років, які мають високі рейтинги у грі. Весь процес проходить у кілька етапів: відбір, буткемп у Берліні чи Києві, тренування і фінальне визначення найкращих.

