Кто стал тренером?

Объявление о тренере появилось на официальном сайте вскоре после того, как 4 августа 2025 года был анонсирован запуск первого сезона NAVI Visa Academy по Dota 2. Проект, направлен на поиск и развитие молодых талантов в возрасте от 14 до 18 лет, возглавит Виталий "Sword_Art" Петькин, пишет 24 Канал.

Назначение Петкина на эту должность является знаковым, ведь он не новый человек для NAVI. Sword_Art уже имеет за плечами двухлетний опыт работы с ростерами NAVI, а также тренировал команду PuckChamp, которая преимущественно состояла из украинских игроков.

Под его руководством NAVI получали заметные результаты на международной арене, в частности, входили в топ-4 на таких крупных LAN-турнирах, как PGL Wallachia Season 2 и Clavision: Snow Ruyi.

Виталий Петькин является одним из самых известных тренеров и аналитиков в Dota 2 на территории Восточной Европы. Его карьера в киберспорте началась еще в 2015 году, когда он выступал как игрок за различные команды. Не достигнув значительных успехов на этом поприще, Петкин решил сменить роль и сосредоточиться на тренерской деятельности.

В ноябре 2019 года он впервые присоединился к NAVI в качестве аналитика и работал с командой около года. Второй раз он пришел в NAVI в 2023 году, а затем еще раз в 2024-м.

Теперь, возглавив NAVI Visa Academy, Виталий Петькин, 33-летний украинский специалист, сосредоточится на воспитании нового поколения чемпионов. Его богатый опыт, охватывающий работу с ведущими игроками и командами, станет прочным фундаментом для молодых киберспортсменов, мечтающих о большой сцене.

Напомним, NAVI Visa Academy – это совместный образовательно-киберспортивный проект Natus Vincere и компании Visa. Академия ориентирована на поиск и развитие молодых талантов в дисциплинах Counter-Strike 2 (CS2) и Dota 2, предоставляя им реальный шанс построить профессиональную карьеру в киберспорте. Академия создана для подростков в возрасте от 14 лет, которые имеют высокие рейтинги в игре. Весь процесс проходит в несколько этапов: отбор, буткемп в Берлине или Киеве, тренировки и финальное определение лучших.

