Гравці 007 First Light знайли спосіб пройти тренувальне випробування у стилі справжніх шпигунів

Геймери знайшли цікавий спосіб оминути тренувальне випробування в одній з перших місій 007 First Light. Кмітливості можуть позаздрити справжні шпигуни.

Ймовірно, найкраща шпигунська гра з тих, що коли-небудь виходили, лише заохочує кмітливість "лінивих" гравців, інформує 24 Канал.

Варте уваги Ми всі помилялися щодо нового доповнення для The Witcher 3: CD Projekt уточнила його масштаби

Справжній Бонд вчинив би так само?

Нова гра про Джеймса Бонда від авторів серії Hitman з IO Interactive розповідає історію становлення персонажа, ще до того як він став живою легендою МІ6.

Проєкт спіткав шалений успіх, адже оцінки критиків на metacritic тримаються на відмітці у 87 балів зі 100, а продажі лише за перші 24 години перевищили 1,5 мільйона копій, інформує IGN.

Трейлер гри: дивіться відео

Багато хто й узагалі вважає First Light серйозною претенденткою на звання GOTY 2026, хоча за оцінками її вдалося обійти інді-RPG від творців Shovel Knight.

Однією з головних чеснот проєкту є небачена свобода проходження рівнів, яка присутня у грі ще на моменті "тренувальної" місії на базі МІ6 фактично на самому початку гри.

Як виявили геймери, замість проходження маршруту, віртуальний Бонд може просто розвернутися у зворотньому напрямку та знайти альтернативний шлях аби без зайвих клопотів дістатися кінцевої точки куди швидше, ніж це було задумано.

До того ж гра винагороджує гравця за таку "винахідливість" унікальними репліками.

Як пропустити тренування у 007 First Light: дивіться відео

in 007 First Light, You can skip the training grounds mission just by walking around. The developers have added unique dialogue for doing this.



Amazing detail that most players won't see. pic.twitter.com/gW72EggTcR — xGarbett (@xGarbett) May 30, 2026

Врешті геймери зійшлися у думці, що це дуже навіть "по-бондівськи" – не сліпо слідувати інструкціям, а досягати мети кмітливістю.

Саме такий підхід добре показує філософію IO Interactive, яка й стала однією з вирішальних причин успіху гри.