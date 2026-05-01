Новий трейлер GTA 6 вже на YouTube

Студія Rockstar Games додала новий трейлер довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto 6 на свій YouTube-канал. Детальніше – у матеріалі.

Очікування новин про GTA 6 зводить з розуму геймерів, які невпинно стежать за усіма "рухами" Rockstar в мережі, інформує 24 Канал.

Rockstar готові опублікувати третій трейлер GTA 6?

Довгоочікуване продовження легендарної гри має вийти 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S і очільник Take-Two Штраус Зельник вже втомився підтверджувати остаточність цієї дати.

Зокрема, на конференції Interactive Innovation у Лас-Веґасі він сказав, що "чимало людей візьмуть лікарняний 19 листопада", зайвий раз підкресливши серйозність попередніх заяв, повідомляє gamesradar+.

Разом з тим, Rockstar продовжують зберігати тишу щодо гри, адже з моменту публікації другого трейлера пройшов майже рік.

Це провокує фанатів буквально під мікроскопом стежити за усіма діями розробників, вишукуючи в них бодай крупицю інформації.

Найсвіжішою знахідкою стало те, що на YouTube-каналі студії з'явилося приховане відео.

Сталося це, як повідомляє @Synaptic_UK у X, 30 квітня, коли лічильник роликів змінився з 434 на 435, а нового відео опубліковано не було.

Зрозуміло, що тепер геймери впевнені, що цей "секретний" ролик це ніщо інше як третій трейлер GTA 6, прем'єру якого слід очікувати вже незабаром.

Коли розпочнеться рекламна кампанія GTA 6?

Це не розходиться з тими ж заявами Штрауса Зельника з нещодавньої конференції.

Як повідомляє TechRadar, функціонер розповів, що повноцінна рекламна кампанія майбутньої гри стартуватиме вже "скоро" та буде швидкою і масштабною.

Ми не витрачаємо гроші на маркетинг, поки не наблизимося до релізу,

– заявив він.

Отож, спостереження геймерів чудово вкладається у термін "скоро", який Зельник відмовився конкретизувати.

Щоправда, більшість аналітиків все ж схиляються до думки, що новин по GTA 6 слід очікувати наприкінці травня – на початку літа, а не прямісінько зараз.

У що пограти, поки чекаємо GTA 6?

Окрім рекламної кампанії GTA, причиною чекати літа для геймерів є вихід першого сюжетного доповнення для STALKER 2, яке поки що немає точної дати релізу.

DLC, яке отримало назву Cost of Hope (Ціна надії), розповість про війну двох відомих фракцій Зони, додавши у гру нові локації, спорядження та десятки годин геймплею.

На додачу, воно має шляхетну мету, адже створювалося під пливом реальних подій, спричинених повномасштабною війною Росії проти України.

Творці гри з GSC Game World наголошують, що своєю роботою намагаються закохати геймерів з усього світу в українську культуру – і це головна мета як доповнення, так і STALKER 2.