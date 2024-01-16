Трейлеру GTA 6 залишилося побити лише один рекорд YouTube, зараз він належить Subway Surfers

З моменту виходу дебютного трейлера GTA 6, цей відеоролик Rockstar встиг побити безліч рекордів в тому числі на YouTube, однак одне досягнення Subway Surfers все ще стоїть неприступним бастіоном.

Анонс нової частини Grand Theft Auto став грандіозною подією в історії ігрової індустрії і його переможна хода ще не завершена.

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На цю мить дебютний трейлер GTA 6 має понад 168 мільйонів переглядів на YouTube, що приправлено кількома супутніми рекордами.

Зокрема:

Твіт лишень з датою виходу трейлера GTA 6 побив рекорд ігрової індустрії.

А потому сам трейлер за одну добу побив рекорд GTA 5, який тримався 12 років.

Однак цьому захопливому відео потрібно пройти неабиякий шлях, перш ніж воно зможе перевершити рекорд Subway Surfers, і стати грою, трейлер якої має найбільше переглядів на YouTube за весь час існування платформи.

Трейлер GTA 6 – дивитися відео / Rockstar

Річ у тім, що дебютний трейлер хітової мобільної гри Subway Surfers, який з'явився у мережі у 2012 році, відтоді зумів зібрати понад 361 мільйон переглядів, що зробило його найбільш перегляданим трейлером відеогри в історії.

Рекордний трейлер Subway Surfers – дивитися відео

, що значна частина переглядів трейлера Subway Surfers забезпечується автоматичною рекламою в інших мобільних іграх і відео.

З огляду на те, що трейлер GTA 6 все ще набирає по сотні тисяч переглядів майже щодня, то відеоролик Rockstar має всі шанси в кінцевому підсумку випередити Subways Surfaces у цьому цікавому змаганні.