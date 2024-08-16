Нагадаємо, що напередодні відбувся витік інформації BioWare. Це фактично змусило видавця Electronic Arts підтвердили, що Dragon Age: The Veilguard вийде 31 жовтня, інформує Games 24.
А тим часом Ігри можуть позбутись найбільш надокучливого елемента: що приберуть розробники
Що відомо про Dragon Age: The Veilguard
Гра буде доступна на багатьох платформах, включаючи:
- ПК (Steam, Epic Games Store, EA App),
- PlayStation 5,
- Xbox Series X та S.
Наразі відкрито передзамовлення, яке передбачає різні заохочення.
- Стандартне видання: За ціною 60 доларів для ПК і 70 доларів для консолей, це видання включає обладунки Кривавого Дракона як бонус за попереднє замовлення.
- Розширене видання: Доступне за 80 доларів на ПК і 90 доларів на консолях, це видання містить додаткові косметичні предмети, варіанти зброї та набори обладунків як для головного героя, так і для його супутників.
Системні вимоги Dragon Age: The Veilguard
На сторінці Dragon Age: The Veilguard в Steam з'явилися системні вимоги до гри:
Мінімальні вимоги:
- Windows 10, 11 (64-розрядна)
- Процесор Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X
- Відеокарта Nvidia GeForce GTX 970/1650 або AMD Radeon R9 290X
- ОЗП 16 ГБ
- DirectX версія 12
- Дисковий простір 100 ГБ (підтримується HDD)
Рекомендовані вимоги:
- Windows 10 (64-розрядна)
- Процесор Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X
- Відеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 XT
- ОЗП 16 ГБ
- DirectX версія 12
- Дисковий простір 100 ГБ (SSD)
Новий трейлер Dragon Age: The Veilguard
Останній трейлер Dragon Age: The Veilguard знайомить з головним героєм, Руком, та його супутниками, відомими як Вартові Покрова. Відео також підтверджує повернення Морріган, улюбленої фанатами відьми з попередніх частин.
У центрі сюжету – герої, які перешкоджають ритуалу чарівника Соласа, що призводить до звільнення ельфійських богів, які прагнуть знищити світ.
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BioWare обіцяє кілька ключових особливостей Dragon Age: The Veilguard:
- Гнучкий рівень складності,
- Відсутність мікротранзакцій,
- Steam-версія без додатку EA,
- Повна сумісність з колодами Steam.