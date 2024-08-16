Напомним, что накануне произошла утечка информации BioWare. Это фактически заставило издателя Electronic Arts подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября, информирует Games 24.

А тем временем Игры могут лишиться наиболее надоедливого элемента: что уберут разработчики

Что известно о Dragon Age: The Veilguard

Игра будет доступна на многих платформах, включая:

  • ПК (Steam, Epic Games Store, EA App),
  • PlayStation 5,
  • Xbox Series X и S.

Сейчас открыто предзаказ, которое предусматривает различные поощрения.

  • Стандартное издание: По цене 60 долларов для ПК и 70 долларов для консолей, это издание включает доспехи Кровавого Дракона в качестве бонуса за предварительный заказ.
  • Расширенное издание: Доступно за 80 долларов на ПК и 90 долларов на консолях, это издание содержит дополнительные косметические предметы, варианты оружия и наборы доспехов как для главного героя, так и для его спутников.

Системные требования Dragon Age: The Veilguard

На странице Dragon Age: The Veilguard в Steam появились системные требования к игре:

Минимальные требования:

  • Windows 10, 11 (64-разрядная)
  • Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
  • Видеокарта Nvidia GeForce GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X
  • ОЗУ 16 ГБ
  • DirectX версия 12
  • Дисковое пространство 100 ГБ (поддерживается HDD)

Рекомендуемые требования:

  • Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X
  • Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
  • ОЗУ 16 ГБ
  • DirectX версия 12
  • Дисковое пространство 100 ГБ (SSD)

Новый трейлер Dragon Age: The Veilguard

Последний трейлер Dragon Age: The Veilguard знакомит с главным героем, Руком, и его спутниками, известными как Стражи Покрова. Видео также подтверждает возвращение Морриган, любимой фанатами ведьмы из предыдущих частей.

В центре сюжета – герои, которые препятствуют ритуалу волшебника Соласа, что приводит к освобождению эльфийских богов, которые стремятся уничтожить мир.

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BioWare обещает несколько ключевых особенностей Dragon Age: The Veilguard:

  • Гибкий уровень сложности,
  • Отсутствие микротранзакций,
  • Steam-версия без приложения EA,
  • Полная совместимость с колодами Steam.