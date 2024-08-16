Дату виходу Dragon Age: The Veilguard – новий трейлер анонсував повернення культового персонажа

BioWare та Electronic Arts офіційно оголосили дату виходу довгоочікуваної фентезійної рольової гри Dragon Age: The Veilguard. Цей анонс доповнили захопливим трихвилинним трейлером, який розкрив нові цікаві деталі та підтвердив повернення улюбленого багатьма персонажа.

Нагадаємо, що напередодні відбувся витік інформації BioWare. Це фактично змусило видавця Electronic Arts підтвердили, що Dragon Age: The Veilguard вийде 31 жовтня, інформує Games 24.

А тим часом Ігри можуть позбутись найбільш надокучливого елемента: що приберуть розробники

Що відомо про Dragon Age: The Veilguard

Гра буде доступна на багатьох платформах, включаючи:

ПК (Steam, Epic Games Store, EA App),

PlayStation 5,

Xbox Series X та S.

Наразі відкрито передзамовлення, яке передбачає різні заохочення.

Стандартне видання : За ціною 60 доларів для ПК і 70 доларів для консолей, це видання включає обладунки Кривавого Дракона як бонус за попереднє замовлення.

: За ціною 60 доларів для ПК і 70 доларів для консолей, це видання включає обладунки Кривавого Дракона як бонус за попереднє замовлення. Розширене видання: Доступне за 80 доларів на ПК і 90 доларів на консолях, це видання містить додаткові косметичні предмети, варіанти зброї та набори обладунків як для головного героя, так і для його супутників.

Системні вимоги Dragon Age: The Veilguard

На сторінці Dragon Age: The Veilguard в Steam з'явилися системні вимоги до гри:

Мінімальні вимоги:

Windows 10, 11 (64-розрядна)

Процесор Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X

Відеокарта Nvidia GeForce GTX 970/1650 або AMD Radeon R9 290X

ОЗП 16 ГБ

DirectX версія 12

Дисковий простір 100 ГБ (підтримується HDD)

Рекомендовані вимоги:

Windows 10 (64-розрядна)

Процесор Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X

Відеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 XT

ОЗП 16 ГБ

DirectX версія 12

Дисковий простір 100 ГБ (SSD)

Новий трейлер Dragon Age: The Veilguard

Останній трейлер Dragon Age: The Veilguard знайомить з головним героєм, Руком, та його супутниками, відомими як Вартові Покрова. Відео також підтверджує повернення Морріган, улюбленої фанатами відьми з попередніх частин.

У центрі сюжету – герої, які перешкоджають ритуалу чарівника Соласа, що призводить до звільнення ельфійських богів, які прагнуть знищити світ.

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BioWare обіцяє кілька ключових особливостей Dragon Age: The Veilguard: