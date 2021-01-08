Портал GamesIndustry.biz назвав фактори, на які звертають увагу геймери, коли обирають відеоігри. Гравці з Європи найчастіше орієнтуються на ціну та знижки.

Портал GamesIndustry.biz опублікував результати цікавого дослідження від Ipsos Mori GameTrack. Аналітики з цієї компанії провели опитування серед чималої кількості геймерів з європейських країн.

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Для опитування компанія підготувала список з 11 факторів, які можуть впливати на рішення про придбання відеоігор. Респондентами стали геймери з Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. В опитуванні взяли участь гравці у віці від 11 до 64 років, які грають у віртуальні проєкти різноманітних жанрів. Також аналітики відзначили, що всі респонденти за останній рік придбали хоча б одну відеогру.

Ціна стала головним фактором, на який орієнтуються геймери при виборі відеоігор. Одразу 77% гравців поставили цей чинник на першу сходинку, а знижки опинилися лише на другому місці з показником у 67%. Цікаво, що лише для італійців фактор знижок виявився важливішим за ціну продукту. Думка друзів та звичайних користувачів виявилася важливішою для геймерів, ніж відгуки від впливових осіб (блогерів). Лише 32% опитуваних зважають на думку впливових людей при виборі відеоігор, а відгукам від друзів довіряють одразу 58% гравців (відчутна різниця).

На дні рейтингу опинилися два фактори, які пов'язані з додатковим контентом: DLC та внутрішньоігрові предмети. Хоча більшість сучасних компаній вкладає чимало ресурсів саме у розробку такого контенту.

Цікаво, що для геймерів важливими факторами стали тривалість геймплею, а також обсяг пам'яті, який займає відеогра. Також варто зазначити, що гравці частіше звертають увагу на спільну гру в офлайні, ніж в онлайні.

Топ факторів, на які звертають увагу геймери, коли обирають відеогри:

Ціна Знижки Гарні відгуки від членів сім'ї чи друзів Гарні відгуки від інших геймерів Тривалість геймплею Спільна гра в офлайні Спільна гра в онлайні Обсяг пам'яті Гарні відгуки від впливових осіб Можливість купувати внутрішньоігрові предмети Можливість купувати DLC чи доповнення

Рейтинг факторів, на які звертають увагу геймери, коли обирають відеогри​ / світлина з порталу gamesindustry.biz