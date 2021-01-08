Портал GamesIndustry.biz назвал факторы, на которые обращают внимание геймеры, когда выбирают видеоигры. Игроки из Европы чаще всего ориентируются на цену и скидки.

Портал GamesIndustry.biz опубликовал результаты интересного исследования от Ipsos Mori GameTrack. Аналитики из этой компании провели опрос среди немалого количества геймеров из европейских стран.

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Для опроса компания подготовила список из 11 факторов, которые могут влиять на решение о приобретении видеоигр. Респондентами стали геймеры из Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. В опросе приняли участие игроки в возрасте от 11 до 64 лет, которые играют в виртуальные проекты различных жанров. Также аналитики отметили, что все респонденты за последний год приобрели хотя бы одну видеоигру.

Цена стала главным фактором, на который ориентируются геймеры при выборе видеоигр. Сразу 77% игроков поставили этот фактор на первое место, а скидки оказались лишь на втором месте с показателем в 67%. Интересно, что только для итальянцев фактор скидок оказался важнее цены продукта. Мнение друзей и обычных пользователей оказалось важнее для геймеров, чем отзывы влиятельных лиц (блогеров). Лишь 32% опрошенных считаются с мнением влиятельных людей при выборе видеоигр, а отзывам от друзей доверяют сразу 58% игроков (ощутимая разница).

На дне рейтинга оказались два фактора, связанные с дополнительным контентом: DLC и внутриигровые предметы. Хотя большинство современных компаний вкладывает немало ресурсов именно в разработку такого контента.

Интересно, что для геймеров важными факторами стали продолжительность геймплея, а также объем памяти, который занимает видеоигра. Также стоит отметить, что игроки чаще обращают внимание на совместную игру в офлайне, чем в онлайне.

Топ факторов, на которые обращают внимание геймеры, когда выбирают видеоигры:

Цена Скидки Хорошие отзывы от членов семьи или друзей Хорошие отзывы от других геймеров Продолжительность геймплея Совместная игра в офлайне Совместная игра в онлайне Объем памяти Хорошие отзывы от влиятельных лиц Возможность покупать внутриигровые предметы Возможность покупать DLC или дополнения

Рейтинг факторов, на которые обращают внимание геймеры, когда выбирают видеоигры / фотография с портала gamesindustry.biz