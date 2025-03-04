Ось усі команди, які отримали прямі запрошення на PGL Bucharest 2025 і не підуть на кваліфікації
- PGL Bucharest 2025 – турнір з Counter-Strike 2, який пройде у квітні 2025 року з призовим фондом 625 000 доларів.
- 12 команд отримали прямі запрошення, включаючи Astralis, FaZe Clan та Virtus.pro.
- Українська команда NAVI не отримала запрошення. Також не запрошено команду MOUZ, яка виграла PGL Cluj-Napoca 2025.
PGL Bucharest 2025 – це турнір з Counter-Strike 2, який пройде у квітні. Загалом він повинен зібрати 16 команд, серед яких деякі пройдуть через відбір, а деякі прийдуть за прямим запрошенням. Організатори вже назвали всіх, кого запросили.
Усі підтверджені команди
Як з'ясувалося, лише 4 команди будуть обрані за результатами онлайн-відбору в Європі, Америці та Азії. Прямі запрошення натомість отримали аж 12 колективів. Таким чином можна сказати, що ми вже знаємо більшість учасників, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.
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Ось повний список усіх запрошених:
- Astralis
- Eternal Fire
- FaZe Clan
- FURIA
- GamerLegion
- G2 Esports
- The MongolZ
- PaiN Gaming
- Team Falcons
- Team Liquid
- Virtus.pro
- 3DMAX
На жаль, української NAVI тут немає, хоча команда досі тримається на третьому місці в рейтингу HLTV. Більшість запрошених на захід входять до 12 найкращих команд березневого регіонального рейтингу Valve (VRS). NAVI в цьому рейтингу шості, тому також повинні були б проходити.Варто зазначити, що NAVI проігнорували турнір PGL Cluj-Napoca 2025, який проходив у лютому. Згідно з доступною інформацією, це сталося через невдоволення тим, як PGL розподіляє прибутки з турнірів. Тож тут можна припустити лише два варіанти: або українці продовжують бойкотувати PGL, або PGL образились і вирішили не запрошувати NAVI.
Немає також серед запрошених і команди MOUZ, яка в рейтингу Valve посідає восьме місце. Ця команда на PGL Cluj-Napoca 2025 була присутня. Ба більше, вона його виграла, забравши головний приз у 400 000 доларів. Тому зовсім не зрозуміло, чому її не додали в список запрошених на PGL Bucharest 2025.
Турнір PGL Bucharest 2025 відбудеться з 6 по 13 квітня 2025 року. Загальний призовий фонд становить 625 000 доларів. Для переможця з цієї суми виділили 200 000 доларів. Ігри відбуватимуться офлайн, у PGL Studios – спеціальному власному просторі організатора для проведення кіберспортивних заходів.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!