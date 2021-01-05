Вийшов перший трейлер з оглядом мапи Tuscan для CS:GO. Повноцінний реліз може відбутися вже у цьому році, бо розробники зараз шукають кіберспортсменів для тестувань.

Один з дизайнерів ремейку Tuscan для CS:GO опублікував перший оглядовий трейлер нової мапи. Раніше розробники вже ділилися з ком'юніті скріншотами оновленої карти Tuscan.

Також Tuscan Гравці команди NAVI серед найкращих за цікавими показниками та скріншот мапи Tuscan для CS:GO

Розробниками ремейку Tuscan для CS:GO стали catfood та Brute. Останнього й вважають автором оригінальної мапи, саме він й створив першу її версію для CS 1.6, а потім переніс вже у CS Source. Карта Tuscan була дуже популярна у ті часи, вона була в офіційному маппулі всіх турнірів. Шанувальники команди NAVI повинні пам'ятати пістолетний хайлайт Edward на Tuscan у рамках турніру Arbalet Cup 2010.

Дивіться хайлайт Edward на Tuscan – відео

Також Brute випускав версію цієї мапи для CS:GO ще у 2014 році, але вона не мала попиту серед геймерів. Версію для цієї відеогри дуже критикували за відсутність балансу, баги й тому подібне. Карта не була адаптована до реалій CS:GO, геймери відзначали, що пленти стало дуже просто вибивати за допомогою молотових чи запалювальних гранат.

Дороблювати мапу Brute не став, він відзначив, що у нього немає на це часу. Свою допомогу запропонував розробник мапи Cache FMPONE, але Brute йому відмовив, бо не захотів з ним співпрацювати. Після цього всі забули на дуже тривалий час про мапу Tuscan.

Лише цього літа з'явилися перші чутки про її розробку для CS:GO, які підтвердилися лише у вересні. Brute нарешті знайшов собі напарника для роботи та зміг домовитися з Valve. Нам вже показували декілька скріншотів Tuscan, але повноцінне відео вийшло лише зараз. Видно, що розробники ще активно працюють над мапою: відсутні деякі текстури та різноманітні деталі. Зрозуміло, що класичний сетинг мапи буде змінено на середньовічний замок чи місто. Також розробники відзначали, що вони суттєво змінили деякі точки на мапі.

Дивіться трейлер мапи Tuscan для CS:GO – відео

Зараз розробники шукають кіберспортсменів для тестувань мапи Tuscan. Спробувати зіграти на цій карті можуть гравців з топ 50 рейтингу HLTV, треба лише зв'язатися з розробниками. Також цікаво, що буде з Tuscan після релізу. У Valve є оновлені Cobblestone та Cache, які ще досі сидять на лаві запасних та чекають свого шансу потрапити в офіційний маппул. Можливо, нас чекають масштабні зміни у майбутньому чи просто з'явиться третій запасний.