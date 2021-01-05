Вышел первый трейлер с обзором карты Tuscan для CS:GO. Полноценный релиз может состояться уже в этом году, потому что разработчики сейчас ищут киберспортсменов для тестирования.

Один из дизайнеров ремейка Tuscan для CS:GO опубликовал первый обзорный трейлер новой карты. Ранее разработчики уже делились с комьюнити скриншотами обновленной карты Tuscan.

Также Tuscan Игроки команды NAVI среди лучших по интересным показателям и скриншот карты Tuscan для CS:GO

Разработчиками ремейка Tuscan для CS:GO стали catfood и Brute. Последнего и считают автором оригинальной карты, именно он и создал первую ее версию для CS 1.6, а затем перенес уже в CS Source. Карта Tuscan была очень популярна в те времена, она была в официальном маппуле всех турниров. Поклонники команды NAVI должны помнить пистолетный хайлайт Edward на Tuscan в рамках турнира Arbalet Cup 2010.

Смотрите хайлайт Edward на Tuscan​ – видео

Также Brute выпускал версию этой карты для CS:GO еще в 2014 году, но она не имела спроса среди геймеров. Версию для этой видеоигры очень критиковали за отсутствие баланса, баги и тому подобное. Карта не была адаптирована к реалиям CS:GO, геймеры отмечали, что пленты стало очень просто выбивать с помощью молотовых или зажигательных гранат.

Доделывать карту Brute не стал, он отметил, что у него нет на это времени. Свою помощь предложил разработчик карты Cache FMPONE, но Brute ему отказал, потому что не захотел с ним сотрудничать. После этого все забыли на очень длительное время о карте Tuscan.

Только этим летом появились первые слухи о ее разработке для CS:GO, которые подтвердились лишь в сентябре. Brute наконец нашел себе напарника для работы и смог договориться с Valve. Нам уже показывали несколько скриншотов Tuscan, но полноценное видео вышло только сейчас. Видно, что разработчики еще активно работают над картой: отсутствуют некоторые текстуры и разнообразные детали. Очевидно, что классический сетинг карты будет изменен на средневековый замок или город. Также разработчики отмечали, что они существенно изменили некоторые точки на карте.

Смотрите трейлер карты Tuscan для CS:GO – видео

Сейчас разработчики ищут киберспортсменов для тестирования карты Tuscan. Попробовать сыграть на этой карте могут игроки из топ 50 рейтинга HLTV, надо только связаться с разработчиками. Также интересно, что будет с Tuscan после релиза. У Valve есть обновленные Cobblestone и Cache, которые до сих пор сидят на скамейке запасных и ждут своего шанса попасть в официальный маппул. Возможно, нас ждут масштабные изменения в будущем или просто появится третий запасной.