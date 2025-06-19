Режисер екранізації Elden Ring розповів якого боса в грі вважає найважчим

Відомий сценарист та режисер Алекс Гарланд, якому випала честь працювати над екранізацією хітової Elden Ring, розповів про власний ігровий досвід та те, якого боса гри вважає найважчим.

Як правило найкращі екранізації відеоігор стаються тоді, коли їх творці безпосередньо знайомі з оригіналом. На щастя для фанатів FromSoftware, режисер майбутньої кіноадаптації Elden Ring виявився саме одним із них, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Фільм у надійних руках

У рамках промокампанії для одного з найочікуваніших фільмів цього літа – "28 років по тому", режисер Алекс Гарланд прокоментував власний ігровий досвід в Elden Ring.

Як виявилося, він пройшов гру вже цілих 6 разів та почав новий забіг, але все ще має неабиякі проблеми з одним конкретним босом.

Саме Маленія найсильніша. Я зараз на своєму сьомому проходженні цієї гри. Я піднявся на новий рівень, у мене багато гарного спорядження та крутий меч, і я просто кидаюся на неї знову, і знову, і знову, і знову,

– говорить Гарланд.

За словами кінороба, він випрацював власну тактику проходження проєктів FromSoftware ще за часів Darl Souls.

Вона полягає не в тому аби ставати кращим, а в тому аби просто пробувати перемогти, доки в тебе нарешті не вийде.

Ти просто продовжуєш робити це, і зрештою, одного дня вони помруть,

– заявив режисер.

Отож, шанувальники хітової забавки можуть трішки менше перейматися за долю майбутньої екранізації, адже вона в надійних руках вельми впертого геймера.